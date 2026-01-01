讓中島成為家的中心！開放式格局佐灰黑色系打造微醺生活感
編輯 張若蓁｜圖片提供 雨後設計有限公司
小編帶你看好宅
位於台北市北投區的30坪新古屋，為一家三口未來的新家。雖然尚未有人居住過，基礎工程也完善，但混亂的動線還是讓屋主決定將整體空間重新翻修。雨後設計有限公司重新定義空間佈局，將中島視為家的中心，展開封閉格局，並根據餐酒館從容的氛圍重新勾勒，打造出鬆弛的微醺生活感。
公領域成開放式設計，通透的視覺展開空間尺度，也讓窗外景致與採光走入室內。客廳電視牆以灰色鋪陳，內斂石紋交織在低調簡約中注入靜奢氣息。為讓沙發有靠，又能維持適切的觀看距離，設計師於沙發後方放置一座與沙發同高的低檯度收納櫃，也達到擴增收納機能的效果。開放式餐廳將收納櫃置於樑下，暖色木紋的鋪陳，與大空間風格調和，打造清新明亮的氛圍感。餐桌外型同樣選用木質鋪陳，佐以混搭款式的餐椅，為用餐氛圍添了一份活潑感。開放式廚房將中島置於空間中心，其餘機能則環四周規劃，梳理出一條流暢的回字動線。色彩方面轉為深沉，精緻的線燈設計，營造如同餐酒館般的氛圍，讓喜愛品酩的男主人，能有一個療癒的休憩空間。電器機能預先規劃，讓微波爐、冰箱等家電能完美嵌入，視覺更清爽整齊。
私領域入口藉由隱藏門調和於牆體立面中，與大空間美學完美相融。主臥室延續公領域的溫潤清爽，在暖白牆面上以木質床頭牆跳色。收納機能填滿床尾與側邊樑下，精準多元的櫃體規劃，讓各式衣物被妥善收納。主衛浴則選用灰色鋪陳，靜謐光影賦予舒緩的沐浴情境，讓在外的疲勞被瞬間洗淨。兒童房存在樑壓床疑慮，設計師將書桌與收納規劃於樑下，再順勢將床鋪向前推移，在有限坪效中將機能最大化。
小編的最愛
中島吧台下方規劃為開放式展示櫃，將收納巧妙地隱於視線下方，既維持整體的清爽視覺，也讓孩子能輕鬆取放書籍，兼具美觀與便利。
雨後設計有限公司／黃凱崙
地址：台北市中山區長安東路一段56巷1弄19號1樓
電話：02-25213000
Email：info@iiiudesign.com
網站：https://www.iiiudesign.com/
