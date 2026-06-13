讓中正紀念堂加速關門！林宜瑾出奇招：砍保養費減少開門羞辱

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院持續審查115年度中央政府總預算案。針對文化部主管的「國立中正紀念堂管理處營運與發展」項目，民進黨立委林宜瑾提案批評，為幫獨裁者開關廟門受人膜拜，要求全民納稅支持荒唐至極，因此文化部在其落實轉型前應維持堂體大門關閉，減少羞辱政治受難者家屬，故減列中正紀念堂銅像大廳大門年度保養維護費13萬5000元。

林宜瑾所提案由指出，三軍儀隊已撤出中正紀念堂堂體，已無任何藉口讓民眾如「晉見皇帝般」爬上階梯仰望獨裁者。且中正紀念堂是許多外國遊客參訪處所，如持續顯彰對獨裁者的緬懷，實為向國際丟臉，我國文化外交不該如此沉淪。

廣告 廣告

林宜瑾進一步說明，中正紀念堂油壓大門有五層樓高，為了紀念獨裁者，每年必須讓工作人員冒著人身安全風險，爬到銅門上方檢修保養四次，檢查項目包括液壓系統、鋼索、銅門及軌道等，共有49項細目。

林宜瑾痛批，為每天幫獨裁者開關廟門受人膜拜，要求全民繳稅支持此些繁瑣工作，荒唐至極。在中正紀念堂落實轉型前，文化部應維持堂體大門關閉，以盡量減少對政治受難者家屬的傷害與羞辱，因而提案全數減列大門年度保養維護預算13萬5000元。

此外，林宜瑾也提案表示，國家為獨裁者建宮蓋廟、強逼全民納稅維運紀念蔣介石的機構，稍有民主素養者皆無法苟同。根據2025年6月19日行政院推動轉型正義會報第6次會議紀錄，中正紀念堂中長期將轉型為「民主教育園區」，文化部任務目標相當明確，應儘早規劃組織調整所需法制作業，以及園區空間轉型進程。

提案進一步援引促進轉型正義委員會「任務總結報告」第三部內容，指出轉型正義工作推動期程由2022年始，至2027年便應交出成果。為落實中正紀念堂組織調整，林宜瑾提案凍結「國立中正紀念堂管理處營運與發展」項目預算20萬元，俟文化部提出「國立中正紀念堂管理處組織法」廢止或修正案，去除法律條文對蔣介石的個人化崇拜，並規劃組織調整與空間轉型期程，始得動支。

【看原文連結】

更多自由時報報導

童仲彥考到證照！四叉貓查法規發現「1漏洞」檢舉 結果曝光

傳史瓦帝尼總理有意與中國建交 友台議員、我駐史大使強烈反彈

宜蘭海邊舉五星旗喊「歡迎祖國海警執法」！2男PO網遭灌爆

《史瓦濟蘭新聞》稱史國想與北京建交 杜奕瑾揭：架設於南非、受中國資助

