讓人秒想訂機票！ 華航推全台首架迪士尼彩繪機《動物方城市2》飛上天際

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」首航台北-洛杉磯，桃園機場也準備灑水儀式一同慶祝。（華航提供）

中華航空「動物方城市 2 主題彩繪機」近日正式出廠，為全台第一架迪士尼彩繪機，首航台北-洛杉磯，希望透過繽紛的機身彩繪及機上用品專屬設計，讓每位旅客感受到滿滿的歡樂氛圍，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。

華航以故事魅力結合創意活力，展現無限想像力，藉由迪士尼最新動畫《動物方城市 2》超人氣主角胡尼克 （Nick Wilde）及哈茱蒂 （Judy Hopps）驚喜現身，掀起全場最高潮，超過百名華航員工及親屬熱情參與，以滿滿的笑容與歡樂，見證這場繽紛的首航盛典。

廣告 廣告

華航董事長高星潢（右）、總經理陳漢銘（左）化身探險隊，一起踏上歡樂冒險旅程。（華航提供）

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。未來雙方也期待推出更多合作，帶給無論是大朋友或小朋友，都能在飛行中找到屬於自己的快樂與感動。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」以777-300ER擔綱執飛，從機外到機內滿載驚喜。旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

旅客與華航「動物方城市2 主題彩繪機」開心合影。（華航提供）

機身彩繪匯集胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞 （Gary De'Snake）、河狸狸寶 （Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

華航除了特別推出一系列「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客，陪伴親子一同展開奇幻旅程。

色彩繽紛又吸睛的造型貼紙，讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼；彩繪機氣球則以主題機身為原型，充氣後宛如迷你版飛機，造型生動又可愛，成為孩子們最愛不釋手的玩具。華航品質從心做起，打造親子友善、充滿笑聲與洋溢幸福的飛行時光。

更多鏡週刊報導

鴻海科技日／鴻海、OpenAI深化合作 奧特曼隔空點火、劉揚偉強調美國製絕不缺席

獲IDC數位賦能生態系大獎 蘇純興力推和泰集團AI策略曝光

鴻海科技日／鴻海科技日開場大驚喜 創辦人郭台銘再度現身