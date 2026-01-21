「讓你們的世界陷入火海！」伊朗警告美國別對哈米尼動手

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普近日呼籲，結束伊朗最高領袖哈米尼近40年的統治。對此伊朗20日警告川普，不要對哈米尼採取任何行動。

川普17日接受美媒《Politico》採訪時表示，哈米尼是1個病態的人，應該好好治理國家並停止殺人。川普補充，伊朗是時候尋找新的領導人。

伊朗武裝部隊發言人謝卡爾奇(Abolfazl Shekarchi)將軍20日回應說「川普知道，如果有人對我們的領袖伸出侵略之手，我們不僅會砍斷他們的手，還會讓他們的世界陷入一片火海。(set fire to their world)。」

事實上自伊朗暴力鎮壓大規模示威活動後，美伊關係一直高度緊張。川普為伊朗劃下2條紅線。第一條是殺害和平示威者，第二條是伊朗在示威活動後進行大規模處決。哈米尼17日稱，抗議活動已造成數千人死亡，並將責任歸咎於美國。

另外船舶追蹤數據顯示，近日在南海活動的「亞伯拉罕·林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦已於20日通過馬六甲海峽。1位美國海軍官員透露，該航空母艦及其3艘護航驅逐艦正向西航行。

雖然美國官員未明確說該航空母艦打擊群正前往中東，但其目前在印度洋的航向和位置，顯示它離進入中東僅剩幾日。

值得注意的是，美國之前曾將部署在太平洋的航空母艦打擊群調往中東以因應該地區不穩定局勢。「亞伯拉罕·林肯號」航空母艦於2024年被調往中東，「尼米茲號」(USS Nimitz)航空母艦打擊群2025年也曾奉命前往中東。

