讓你台股賺更多！助攻年底進場布局 台中銀投信推「終身零手續費」

隨著2026年經濟展望持續釋出正向訊號，投資布局正是時候。台中銀投信即日起至2025年底推出「終身零手續費」限時優惠，鼓勵投資人趁勢進場，掌握年底至隔年第一季的投資旺季。

根據各大機構預測，美國與台灣經濟在2026年將呈現溫和成長，科技企業的獲利成長（EPS）也預期處於上升軌道。雖然AI相關類股評價偏高，短期內可能考驗投資人信心，但若從近15年加權指數歷史資料來看，每年11月至隔年3月期間布局台股，整體勝率明顯提升。台中銀投信表示，此波時點正是資產配置的黃金窗口。

台中銀投信此次祭出「終身零手續費」專案，投資人只要透過線上平台申購旗下全系列台幣計價基金，不論是單筆或轉申購交易，皆享0%手續費優惠。若採定期定額方式，只要每月扣款金額達3,000元，即可終身享有免手續費待遇，對長期投資者而言，有效降低成本、累積報酬空間。

針對產業趨勢，台中銀投信研究團隊指出，在AI高估值風險下，選股策略需更精準。建議投資人可鎖定技術領先族群的同時，也納入具備營運展望的主題型產業，例如電子紙、低軌衛星供應鏈與遊戲類股等，並從營收成長與殖利率雙指標切入，多元佈局有助平衡市場波動。

美國聯準會（Fed）近期對利率政策釋出鴿派訊號。核心官員於11月21日指出，勞動市場已有降溫現象，市場對未來降息的預期升高。根據FedWatch數據，降息機率已升至約71.3%。在中美利差逐步收斂之下，資金關注焦點也轉向陸港股市場，特別是與AI基礎建設與應用相關的企業，包括DeepSeek延伸技術概念、AI機器人、消費性電子以及豬肉批發等國產替代題材，也因年底中國內需旺季帶動而獲市場青睞。

台中銀投信強調，善用年底進場時機與手續費優惠，不僅可降低投資門檻，亦可掌握趨勢股輪動與資金重新布局的節奏，對於希望穩健成長的投資人而言，是值得納入資產配置策略的重要考量。

