「讓你知道人間地獄」豪宅變刑場 十大酷刑虐死人內幕曝！警友副站長判無期徒刑

台中市西屯區七期豪宅，2024年10月19日發生一起恐怖命案，27歲許姓男子死前遭施虐。取自黑色豪門企業



台中七期豪宅虐殺命案9日審結，時任警分局警友站副站長劉世惠等人，與死者許男因傳播小姐款項等發生爭執，夥同共犯以十大酷刑，虐死許男，檢察官殷節提示影像時哽咽了，直言「死者彷彿待宰牲畜蕩然無存」，對劉求處無期徒刑，2名共犯求處12年6月至14年3月。

台中地院下午16點40分宣判，以施以凌虐而私刑拘禁致死罪，判處劉世惠無期徒刑，2共犯分別判處12年、13年6月有期徒刑。全案可上訴。

七期豪宅變刑場！時任警分局警友站副站長劉世惠，2024年10月因叫傳播小姐、報帳請款與許姓男助理（27歲）發生爭執，劉夥同劉季昀、石庭彰及林姓少年等人把人押至台中七期豪宅，拿球棒、尖刀、噴火槍、老虎鉗攻擊，用了10種兇器、花4個小時，許男就這樣絕望地望著七期華麗的夜晚，活活被虐死。

鋁棒、鐵鎚、空氣槍毆打射擊；老虎鉗拔牙、強迫吸毒...豪宅內活生生上演十大酷刑，劉男在看許男整個人昏迷過去，還要找護理師來維持生命跡象，原因竟是「我才能繼續虐他」，國民法官日前勘驗虐待影片，畫面殘忍，甚至有人一度不敢看。

台中市西屯區七期豪宅，2024年10月19日發生一起恐怖命案，27歲許姓男子死前遭施虐。資料照。取自黑色豪門企業

25分鐘施虐行為片段顯示，許男生前大喊救命，已經奄奄一息，但劉男等人還是持續凌虐，甚至還嗆「讓你知道什麼叫人間煉獄」，死者許男全身包括陰莖，共有62處的傷勢，手段相當兇殘。

檢察官殷節哽咽直言，他對這段畫面最印象深刻，死者承受巨大身體痛楚、精神恐慌，瘋喊救命表達想活下去的希望，眾人未停手，「死者彷彿待宰牲畜蕩然無存」。檢方斟酌，劉世惠住豪宅、開豪車、吸毒、叫傳播，生活過得豪奢，卻不賠償死者，具體求刑劉世惠無期徒刑、劉季昀12年6月至13年9月、石庭彰13年至14年3月。

