讓你買不起房的「不是仲介費6%」 房仲怒吼：別把矛頭對準我們





「真正讓你買不起房的，不是仲介費6%，而是不敢挑戰的政府！」一位擁有十年資歷、同時也是餐廳老闆的資深房仲，在網路論壇發出怒吼。他以自身經歷為例，直指台灣房價高漲的根源在於「持有成本世界最低」的政策環境，而非房仲收取的服務費。這篇充滿批判性的貼文瞬間引爆話題，更將房市亂象的矛頭直指政策制定者。

房地產部落客「賣厝阿明」在《賣厝阿明 知識+》社團分享此案例，這位資深房仲質問如果收取服務費的是公務員而非房仲，民眾是否敢如此激烈批判。他強調，台灣房產持有成本低廉是國際知名的現象，政府放任全台高達110萬戶空屋卻不課徵重稅，這才是房價居高不下的結構性問題。以總價1000萬房屋為例，6%服務費為60萬元，但這筆費用相比因政策導致房價翻倍上漲的幅度，根本微不足道。

「真正讓你買不起的，是你不敢發動戰爭打下來的政府！」這句直白道出許多產業從業人員的心聲。他更以自己的創業經歷為例，說明無論是房仲業或餐飲業，在疫情、烏俄戰爭等大環境衝擊下都艱難求生，大家都是努力生活的老百姓，不該成為房價問題的代罪羔羊。

這種將矛頭指向政策而非從業者的觀點，反映當前房市困境的深層矛盾。確實，台灣不動產持有稅率偏低、資本利得稅制不完善等問題，一直被專家詬病是導致房地產成為投資首選、進而推高價格的關鍵因素。房仲收取的服務費，是在既有市場機制下提供服務的報酬，與房價形成的結構性因素屬於不同層次的問題。

將房價問題簡化為「仲介費太高」，確實忽略背後更複雜的政策與經濟因素。但也有人認為，房仲業仍有改善空間，應推動更透明的收費標準與服務內容。無論如何，這場討論顯示台灣房市問題需要更全面的檢視，從稅制改革、空屋管理到居住正義，都需要政策制定者拿出更大魄力進行改革。畢竟，一個健康的房市不該讓買賣雙方與中介者陷入對立，而是建立能讓各方都公平參與的市場機制。

（封面圖／翻攝《賣厝阿明 知識+》粉專）

