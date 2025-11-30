讓你10公斤還跑輸！通緝男假藉「尿遁」脫鞋狂奔 最終敗在體力差被逮

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市警第六分局何安派出所員警日前深夜在西屯區中清路與經貿八街口執行勤務時，攔查一輛違規左轉的自小客車。盤查期間，後座陳姓乘客先假稱要上廁所，以「尿遁」拖延時間，隨後竟趁隙拔腿狂奔企圖逃逸。員警何叡棋在身背近10公斤裝備情況下仍全力追捕，最終300公尺外將體力不支跌倒的陳男壓制逮捕，經查他竟是9月發布的通緝犯。

經警方說明，事發於晚間23時30分許，巡佐洪茂益與警員何叡棋、鍾勝雄三人攔下違規車輛後，發現後座乘客陳男（92年次）神情緊張、言語遲疑，遂請其下車查證身分。陳男先假意配合，卻不斷以「想上廁所」為由拖延，接著佯稱要拿證件，竟趁員警不備猛然開門狂奔，甚至在逃跑途中脫掉拖鞋，試圖加快速度擺脫追捕。

通緝男子假藉尿遁拖延後拔腿狂奔，最終因體力不支跌倒遭警方逮捕。（圖／記者林家嘉翻攝）

員警何叡棋立即展開追緝，身穿警用裝備、頭戴安全帽仍一路衝刺，穿越草叢、巷弄與停車場追逐嫌犯。陳男奔跑期間不時回頭張望、氣喘如牛，但最終因體力不支重心不穩跌倒，警方立即上前控制。經查證，陳男因涉案遭法院發布通緝，因害怕被逮才心生畏懼逃逸，最終仍難逃法網。

警方提醒，民眾如發現可疑人物或通緝犯蹤跡，應立即通報警方，不要協助藏匿或心存僥倖，以共同維護治安與公共安全。

