讓保養變簡單！「起動生技」明星產品進駐台安藥局 打造隨身健康補給站

起動生技兩款保健食品進駐全台台安藥局。（圖／起動生技提供）

【警政時報 生活小組／台北報導】現代人生活節奏快，無論是忙於工作的上班族、通勤族，或是為學業奔波的學生，想在忙碌中兼顧身體調養，往往受限於「沒時間」或「攜帶不便」。為了解決這項痛點，起動生技旗下的「龜鹿杞凍」與「條條通磷蝦油複方膠囊」近日正式進駐全台台安藥局。透過藥局專業通路的嚴格篩選，讓消費者在住家附近就能買到高品質、且能輕鬆融入日常的健康選擇。

藥局嚴選品質 讓信任成為保養的基礎

有別於一般零售通路，藥局對於上架產品的製程與安全性有更高標準的審核。起動生技之所以能獲得專業藥師通路的青睞，核心在於其對「大廠規律化管理」的堅持。透過現代化的精密製程，確保每一批產品從原料到成品都擁有一致的穩定性，讓消費者在追求健康的路上更有保障。

廣告 廣告

龜鹿杞凍採用便攜包裝與即食設計，方便忙碌的現代人融入日常飲食。（圖／起動生技提供）

撕開即食、隨身攜帶 把保養變得很自然

「最好的保養，就是能堅持下去的保養。」起動生技深知現代人的生活習慣，將傳統補給化繁為簡：像「龜鹿杞凍」採用條狀即食設計，不需沖泡、無需餐具，撕開包裝即可享用，非常適合當作辦公間隙的營養小點；「條條通磷蝦油」則是輕巧膠囊設計，放進隨身小包完全不佔空間。無論是會議空檔、通勤路途中，還是睡前的居家保養，這些設計讓營養補充不再是一項「任務」，而是隨手可得的健康習慣。

結合漢方智慧與現代萃取技術

在成分研發上，起動生技也展現了對營養科學的細膩掌握。將傳統與現代的融合： 「龜鹿杞凍」以食品級龜鹿精華為基底，搭配日本專利鯊魚軟骨素、二型膠原蛋白及奈米珍珠粉，為各年齡層提供日常所需的營養支撐。五大精選好油： 「條條通」則集結了專利南極磷蝦油、西班牙高濃度魚油及日本 KANEKA 輔酵素 Q10。透過高品質的原料萃取，讓身體更有效地攝取關鍵營養，維持日常運作的活力。

隨著全台台安藥局的門市佈局，消費者現在可直接前往諮詢專業建議。起動生技表示，未來將持續開發更貼合現代人生活型態的產品，讓「健康」不再是忙碌生活中的奢侈品。

條條通精選五大好油，適合日常營養補給。（圖／起動生技提供）

溫馨提醒： 產品含輔酵素 Q10，15 歲以下孩童、懷孕或哺乳期間婦女，以及正服用抗凝血藥品（如 Warfarin）之病患，食用前請務必諮詢醫師或專業人員建議。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告