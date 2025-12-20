讓偏鄉新二代從小出發 跨語言、跨文化打開孩子未來

具有越南新住民身份的貢寮國小楊小梅校長(右二)帶著現場孩子們動手做越南椰奶果凍與鳳梨果凍。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市教育局自109年起整合北海岸與東北角教育資源，推動「皇冠海岸新住民二代培力計畫」，至今已串聯30所學校、超過2,500名新二代參與。透過母語課程、新住民社團與文化營隊，協助新二代從小培養跨語言、跨文化的獨特優勢。昨(19日)在貢寮國小舉行成果發表會，6 校新二代以音樂、母語與生命故事自信登台，呈現多元文化最動人的力量。

成果發表會中，就讀基隆商工的柬埔寨新二代蕭慈芸分享自己的成長歷程。五歲初抵來臺時，因語言不通、飲食不習慣一度感到格格不入，甚至想回柬埔寨。就讀吉慶國小期間，在老師鼓勵下加入打擊樂團，透過團練與舞台逐漸找回自信。她說：「現在我能站在台上打鼓，是因為老師沒有放棄我。」吉慶國小周明珍主任也動容表示，看著慈芸從害羞內向到如今眼神堅定，是教育現場最動人的回饋。

貢寮國小越南新二代林哲宇同學(左一)自信上台太鼓表演。新北市教育局提供

貢寮國小越南新二代林哲宇提到，學校不僅教他學越南語、認識家鄉文化，也透過太鼓表演建立舞台自信。這次發表會上，哲宇媽媽聽見家鄉歌謠、看見孩子穿上越南服飾表演而落下思鄉淚，哲宇輕聲對媽媽說：「妳在臺灣還有我。」他也在心中許下願望，要把越南語學好，未來親自帶媽媽回越南，走訪她最思念的地方。這段跨文化的親子故事，讓現場教師與家長無不動容。

同樣具有越南新住民背景的貢寮國小楊小梅校長，這次帶領孩子手作越南椰奶甜湯與鳳梨果凍，以飲食連結文化，介紹兩種水果在越南與臺灣的象徵意義。學生吳孟天驚喜地發現，原來椰子在越南被稱為「生命之樹」，象徵堅韌；鳳梨則寓意豐收與好運，都是承載祝福與家鄉記憶的重要作物。楊校長強調：「文化沒有誰比較好，只有不一樣，理解差異才能累積自信。」

新北市113學年度皇冠海岸新二代光榮培力成果發表會全體合影

新北市教育局表示，未來將持續結合新住民講師、在地社區與企業資源，讓新二代從小就能接觸母語、看見文化、培養專長，從皇冠海岸出發，以多語能力與文化底蘊自信走向世界，也讓新北成為新住民家庭最堅實的後盾。