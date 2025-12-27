讓兇手孝順被害者父母？高院深夜發聲「辯護人提修復式司法」：未要求家屬接受。

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新北國三生割喉案，郭姓少年為了替乾妹妹林姓少女出氣，持刀刺殺同校學生楊姓少年致死，一審判處郭、林各9年與8年徒刑；二審改判郭12年、林11年，仍可上訴。死者家屬痛訴法官在庭上曾詢問「能否有機會讓他們來孝順你們？」慘遭輿論撻伐。對此，高院昨（26日）深夜發布聲明澄清，因被告辯護人聲請「修復式司法」，經家屬當場拒絕後立即終止，未要求家屬接受。

楊爸爸聲淚俱下，法官曾對他們說「能否有機會讓他們來孝順你們？」（圖／翻攝畫面）

二審判決出爐後，死者家屬楊爸爸聲淚俱下，痛訴被少年事件處理法(少事法)打得「遍體鱗傷」。事後，家屬發出8點聲明，其中揭露法官曾對他們說「能否有機會讓他們來孝順你們？」家屬直呼「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了！」相關說法迅速在網路延燒，外界質疑司法是否忽視被害者感受。

對此，高院昨天深夜發布聲明澄清，當時因被告辯護人聲請「修復式司法」，前手法官在準備程序中，向被害家屬說明刑事訴訟法第271條之4所定的「修復式司法」相關概念，並舉「2名少年被告孝順被害人家長」為例子，詢問是否有接受各種形式補償的可能性。家屬當場拒絕後，法官即立刻終止相關討論，並未要求家屬接受該方案，也未啟動修復式司法程序。

高院強調，修復式司法須以「雙方理解與同意」為前提，被害人意願始終是關鍵。本案在家屬明確拒絕後即未續行，相關程序並無強迫或要求接受補償的情形。

