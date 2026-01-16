讓光亮延續 台電桃園區處長交接 打造更有溫度的電力服務

20260115200832_0_b442c3

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】在桃園這座充滿活力的城市裡，電力不僅是產業發展的基礎，更是每個家庭生活質感的來源。今（15）日下午，台電桃園區營業處舉辦了一場既隆重又溫馨的新卸任處長交接典禮。在配電處處長饒祐禎的監交下，屆齡退休的邱雲祥處長將手中的印信，傳遞給新任處長洪通澤。這不只是一份職務的更迭，更像是一場守護城市光明與希望的接力賽，在桃園市政府副秘書長賴淑華、立法委員魯明哲、涂權吉等貴賓的見證下，象徵著這份穩定供電的使命將持續傳承下去。

新卸任處長交接印信，監交人饒祐禎（中）、新任處長洪通澤（右）、卸任處長邱雲祥（左）。

回顧在台電奉獻的歲月，卸任的邱雲祥處長總是以「謙和開明」的風格，帶領著桃園區處的團隊默默耕耘。在大家眼中，他不只是一位領導者，更是一位重視員工健康的大家長。在他的推動下，桃園區處不僅完成了多項艱鉅的電網強化工程，更榮獲了衛福部「健康職場促進」的肯定，讓台電人在守護城市的同時，也能感受到職場的溫暖。監交人饒祐禎感性地提到，邱處長打造了一個兼具專業與溫度的團隊，為桃園的電力服務打下了最堅實的基礎。

談及這段日子的點滴，邱雲祥處長語帶感觸地表示，最感謝的就是全體同仁。無論是在颱風過後的風雨搶修，還是日常電力建設的辛勞，大家總是齊心協力，只為了在第一時間恢復光亮。他特別叮嚀，台電的精神在於「誠信、關懷、服務、成長」，他將這份祝福留給桃園，希望感動服務的種子能持續發芽。

接過重任的新任處長洪通澤，過去在鳳山區處便以深厚的專業背景與管理長才深獲肯定。面對桃園快速發展與多元的用電需求，洪處長承諾將延續這份「有感服務」的文化。他表示，未來將致力於強化電網韌性，確保穩定供電，並主動走進社區，深化與地方政府及民眾的互動。對他而言，電力工作不僅是技術，更是與人溝通的藝術。未來他將與同仁攜手，在勞資和諧的氛圍中持續創新，讓桃園的每一盞燈火，都能映照出這座城市最溫馨的日常。(圖/台電桃園區處提供)