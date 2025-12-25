讓兒童帳戶扭轉人口失衡

（圖／本報系資料照）

受到「川普帳戶」的啟發，藍白兩黨合作推出「台灣未來帳戶」，要為台灣所有孩童設立帳戶，逐年提撥資金，增值後成為青年就學或就業的第一桶金，保障青年人的未來，並提高台灣的出生率。這的確是對症下藥的良方，必可獲得民意支持，但必須妥善規畫，以免善意因規畫不當而亂象百出、甚至尾大不掉。

依藍白兩黨的構想，「未來帳戶」將由政府對目前12歲以下的幼童及未來的新生兒設立個人帳戶，一次性提撥5萬元入帳，政府每年再提撥1萬元入帳，鼓勵父母及雇主亦可在賦稅減免下提撥，到孩童18歲時估計可累積到65萬元的「第一桶金」。

此外，民進黨立委郭國文也提出類似的「轉大人ETF」，要對10歲前的兒童逐月由政府和家長各投入1200元。若以18年來的台股股價年化報酬率約10％計算，年滿18歲約可獲得100萬元。

由於立法院3黨對此政策在方向上有高度共識，未來在立院通過法案應無問題，差異在於如何規畫方為妥適。僅提出以下幾點供各黨參考，希望讓「台灣未來帳戶」真能成為激勵年輕人敢婚、敢生的良藥，有效提升低迷的生育率，扭轉目前「生不如死」、失衡中的人口結構。

首先，「未來帳戶」對孩童成年後的幫助必須是顯著的，也就是這「第一桶金」在孩童成年後的金額，必須要成長到足以支付相當的需要，無論是要創業或就學，都可以大致獲得滿足。這金額到底多大才合適，當然不容易有定論，但在政府和家長、雇主的提存之後，個人認為至少應該在目前幣值的80到100萬元，才足以讓年輕人「動心」到敢生。

其次，這個個人帳戶必須由政府或受委託單位單獨管理，不得由家長或孩童處理，以免遭到挪用。

第三，帳戶必須顧及穩定性和成長性，但這兩者基本上是互斥的，但既然要提供給青年足夠的發展基金，穩定性應重於成長性。ETF還是可能因景氣循環而有大幅波動，因此藍白版有最低兩年期定存利率的保障設定，讓帳戶可以持續累積。但若要顧及穩定，仍要考量涵蓋較多個股的ETF，方能帶來足夠的穩定性，也能避免市場下行時政府的提撥負擔過重。

第四，這個帳戶不需要「排富」，以避免影響相對高薪人民的生養意願。由於收入相對較少的國民較會受到帳戶誘因的影響，為避免受吸引而生育的都是中低薪人口，造成負面優生學的效果，建議帳戶不要排富，未來的人口結構比較平衡。

最後，這是一次難得3黨都有意願推動的方案，在立法院必然會有共識而順利通過。正因如此，很可能會因推動速度過快而考慮未盡周詳，因此立法過程中應盡可能公開討論，避免設計欠周而產生缺漏，製造未來難以解決的問題。（作者為華梵大學特聘教授、中華貨幣金融協會理事）