讓全台看見棒球原鄉 第28屆諸羅山盃少棒賽精彩閉幕

低年級組冠軍由台北市福林國小綠隊奪得。

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽於12/25日以精采的冠亞軍戰為賽事劃下完美句點，今年賽事共有258支隊伍參賽、344場的比賽，自12/191日開打以來精彩賽事不斷，在為期一週的賽事中，吸引了近萬球迷造訪嘉義市，並以亮眼體育賽事讓全台看見棒球原鄉嘉義市， 同時也以運動帶動消費，將少棒的比賽帶入另一個高峰。

林瑞彥副市長為高年級組冠軍日本JBCS隊頒獎。

嘉義市副市長林瑞彥為獲獎隊伍頒獎，大讚小選手們在場上以球會友、切磋球技，展現高度熱情與拚戰精神，現場觀賽民眾也深刻感受到少年棒球的魅力與感動；林瑞彥副市長並表示，諸羅山盃不僅是競技舞台，更是培育選手成長的重要歷程。期勉選手們以平常心面對勝負，秉持「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，實踐堅持不懈、永不放棄的KANO精神，從每一場比賽中累積經驗、持續精進。

廣告 廣告

球員在場上拼搏展現運動熱情。

市府教育處郭添財處長表示，恭喜本屆榮獲佳績的隊伍，也期勉所有參賽選手將每次比賽經驗化為持續成長的養分，精進實力並勇敢迎接未來挑戰，珍惜在諸羅山盃與志同道合夥伴的珍貴回憶；諸羅山盃期許透過打造大型少棒運動平台，幫助小選手們累積比賽經驗、持續成長，延續棒球熱潮，期待2026年第29屆諸羅山盃再度相聚棒球原鄉嘉義市。

球員在場上拼搏展現運動熱情。

2025第28屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽已於12/25日順利落幕，其中低年級組冠軍台北市福林國小綠隊，亞軍新北市土城國小；高年級組冠軍日本JBCS隊，亞軍台北市福林國小藍隊，今日閉幕典禮頒獎中，小選手們抱獎盃感受得獎喜悅，為激烈賽事增添逗趣溫馨氣氛。