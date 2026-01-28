讓全球跨境支付更有效率 奧丁丁與裕承環球市場宣布結盟 3

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc. (Nasdaq: OWLS) 今(28)日宣布與香港裕承環球市場（Arta Global Markets, AGML）簽署戰略合作協議，計畫整合奧丁丁OwlPay支付產品線與AGML的金融底蘊，共同開發機構級「數位資產出入金」與「跨幣別支付」服務。這項結盟希望結合奧丁丁在美國的支付網絡，與AGML在亞洲的資金結算和託管實力，盼打通美洲到亞太區與G7市場間的高支付需求資金通路，為全球企業解決跨境支付效率痛點。

雙方規劃導入AGML金融網絡資源，透過連結超過十家全球銀行夥伴與三十家以上的造市商，為客戶提供直接市場接入與具競爭力的匯率。追求速度最佳化與資本效率的同時，雙方強調將嚴格維持高標準的合規風控，結合AGML的SFC監管地位，與奧丁丁在美國逾40州執照、並延伸至日本與歐洲的合規布局，將雙方的法遵經驗整合至交易與結算流程，目標大幅降低跨境金流在傳統銀行端常見的摩擦成本與不確定性。

這項結盟預計將大幅擴充潛在市場版圖，計畫支援超過30種在地貨幣的即時結算，鎖定全球貿易最活絡的關鍵交易走廊，包含傳統金融難以攻克的大中華區的港幣、離岸人民幣、東南亞市場的新加坡幣、泰銖、菲律賓披索，以及主流G7經濟體的美元、日圓、歐元等。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，這項戰略結盟將有助於把OwlPay的全球出入金能力推升至全新層次。透過探索在美國的合規架構，以及AGML在亞洲的持牌結算及託管服務的互通性，致力於支援客戶進入高需求市場，並目標為大中華區、東南亞及主要G7經濟體提供受監管的穩定幣結算。標誌著OwlPay正積極佈局，期望成為全球極少數能合法支援大規模、高速跨境數位資產流動的平台之一。

裕承環球市場執行長暨執行董事劉富榮表示，很高興宣布與奧丁丁合作，計畫共同打造高速且完全合規的數位資產出入金解決方案。結合奧丁丁的全球支付能力與AGML在交易、託管及跨境結算方面的專業，致力建立一座橋接傳統金融與數位資產的機構級基礎建設。期待未來能為企業及機構客戶提供連接法幣與數位資產生態系之間無縫、安全且高效的通道。

