讓公務員執行福國利民的政策！卓揆籲立院通過明年總預算案

行政院長卓榮泰今（3）日下午出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」前受訪。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 立法院近日接連擋下行政院版的財劃法修正案和攸關賴清德總統提出的1.25兆特別預算的國防特別條例。行政院長卓榮泰今（3）天受訪表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓我們好好的把國家建設透過政策跟預算，讓所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現。

卓榮泰下午出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」前對於媒體提問「院長怎麼看藍白擋下國防預算跟財劃法？」他做了以上回應。

廣告 廣告

卓榮泰說，今天要請我們模範公務人員一起更加努力，因為很多公務人員都為國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓我們好好的把國家建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現。

行政院從82年起，每年辦理行政院模範公務人員選拔作業，本從嚴慎選精神，以參選人員的具體事蹟，經初審及複審二階段審查後核定獲獎名單。

人事行政總處表示，今年獲選的36位行政院模範公務人員，傑出表現遍及創新經濟、健康促進、世代照顧、永續發展、社會韌性、地方基礎建設等各個領域，並將AI科技導入公共服務，用創新科技為人民打造更便利、更舒適的生活，展現卓越的行政績效。例如：交通部公路局高雄市區監理所陳堂昇科長，首創9項國家專利，推動AI智慧監理、守護道安；行政院人事行政總處公務人力發展學院廖英掌副院長，推動AI賦能，培育智慧政府領航人才；台北市政府工務局新建工程處吳再欽總工程司，推動視覺化平台管理道路設施，導入數位技術及AI判斷，建構安全、安心又無礙的人行環境。

此外，內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心洪丞奇隊長，首創加密貨幣查扣典範，查扣1,000萬顆泰達幣（約3億元）；數位發展部數位產業署林青嶔組長，修訂電子簽章法與增修「打詐新四法」，以數位科技阻詐騙助產業；經濟部水利署郭純伶組長，推動鳥嘴潭人工湖等17項重大水資源建設，確保供水穩定並有助產業發展；嘉義縣政府農業處林宛嬋專員，推動「嘉義優鮮」農產創新行銷與品牌升級，嘉惠農民；衛生福利部疾病管制署李佳琪組長，創新推動愛滋及結核病防治，穩健朝消除目標前進，守護民眾健康；台中榮民總醫院傅雲慶院長，創新心導管技術，治療先天性心臟病，免除病童開刀之苦；桃園市政府就業職訓服務處陳慧茹副處長，積極推動身障者與弱勢少年就業，共計協助2,924人次身障者就業，打造友善共融的勞動環境。

人事行政總處指出，今年除了邀請卓榮泰親自頒獎外，也特別邀請得獎人的親友出席，共同見證這份榮耀，感謝有親友們在背後默默付出及守護，成為同仁最堅實的後盾，讓他們能全心投入工作、無後顧之憂。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

正式分手iPASS MONEY！LINE Pay Money下午3時上線 三步驟開通

新黨拋衛生紙鬧民進黨 王世堅嗆：我擺好擂台、生死狀簽一簽放馬過來