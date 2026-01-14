讓公園跟著孩子一起成長！ 臺東兒童運動公園展開新階段規劃





臺東縣政府於112年在舊站特區完成大型兒童遊戲場域建設-臺東兒童運動公園，也是縣內首座透過孩童實際遊戲參與，結合親子意見與專家學者專業，共同研商設計完成的兒童公園。縣府當初為落實聯合國兒童權利公約所揭示的兒童表意權，採取參與式設計方式，辦理多場工作坊，邀請孩子與家長透過實際體驗遊戲設施，提出對遊具設計與空間配置的意見，逐步形塑今日的公園樣貌。園區完工啟用至今已逾兩年半，隨著使用經驗持續累積，也成為後續檢視與調整的重要基礎。

縣府表示，臺東兒童運動公園自啟用以來，每日吸引眾多親子前來使用，已成為親子日常高度使用的重要公共空間，縣府近期針對園區遊具狀況進行整體檢視，並同步啟動下一階段遊具更新與規劃思考，期盼延續當初共同參與的精神，讓公園持續貼近孩子的遊戲需求，陪伴不同世代成長。

其中，彈跳床遊具除深受小朋友喜愛外，亦有不少大朋友陪同體驗，實際使用頻率與承載程度皆高。經巡檢發現，該類遊具已出現局部材質耗損情形，包含彈跳布條內襯鋼絲斷裂外露，致孩童於使用過程中不慎觸碰而受傷。

縣府於第一時間即封閉相關遊具，避免再次發生風險，並同步啟動安全檢視、專業評估及後續處理作業。經洽原設計及施工單位研議後，考量該類遊具長期處於高使用率與高承載狀態，即便汰舊換新，仍難以確保使用年限與品質穩定性，短期內將先參考外縣市相關作法，於既有結構中增加人工材質防護軟墊，作為過渡性安全補強措施。

行政處楊瑤華處長指出，部分遊具在長期高使用率情形下，實際承載與耐用狀況逐步顯現，也成為縣府檢視園區下一階段發展的重要依據。未來將不僅著眼於單一遊具修復，而是從整體使用需求出發，評估更耐用、更安全，也更符合孩童使用強度的遊具形式與配置方向。

她進一步表示，後續遊具更新規劃，將延續原本參與式設計精神，持續邀請親子與孩子透過實際遊戲體驗提供回饋，作為更新規劃的重要參考，讓公園在確保安全的前提下，持續回應孩子真實的遊戲需求。

另臺東兒童運動公園自115年1月1日起，已由行政處公共園區管理科接手管理，後續將持續落實每日巡檢與即時處置機制，並同步蒐集使用回饋，作為設施改善與更新規劃的重要依據。縣府也提醒家長與使用者配合現場使用規範，共同維護安全、友善的遊戲環境。

