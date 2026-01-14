讓公園陪孩子一起長大，臺東兒童運動公園啟動新階段規劃。

臺東縣政府於舊站特區的臺東兒童運動公園，成為在地親子遊戲重要場所，為了讓公園設施更貼近孩子的成長需求，縣府近期針對園區遊具進行全面檢視，並宣佈啟動下一階段的更新規劃，這座公園是參與式設計的示範點，未來將延續讓孩子表達意見的精神，打造更安全且符合遊戲強度的活動空間。

縣府指出，針對園區內深受歡迎的彈跳床遊具出現耗損情形，在巡檢發現彈跳布條鋼絲斷裂後，已於第一時間封閉設施以維護安全，由於該遊具使用頻率與承載量極高，長期使用導致材質疲乏，目前縣府已啟動專業評估，短期內將參考其他縣市做法，增加人工材質防護軟墊進行安全補強，後續則會根據實際使用強度，評估更換更耐用且安全的遊具形式。

行政處處長楊瑤華表示，為了讓公園能持續陪伴不同世代的孩子成長，也將舉辦工作坊，邀請家長與孩子透過實際體驗提供回饋，作為設施改善的重要參考。此外，公園自今年起已交由行政處公共園區管理科專責管理，透過每日定時巡檢與即時處置機制，確保遊戲環境的品質。

縣府呼籲，家長帶領孩子遊玩時，請務必配合現場的使用規範，有關園區更新的參與式活動資訊，將陸續公佈於縣府官網，歡迎市民朋友共同關注，一起創造友善的兒童遊戲環境。