讓公益成為日常 全聯慶祥基金會舉辦企業志工茶會

全聯企業志工與苗栗縣私立華嚴啟能中心服務對象及工作人員齊聚一堂，在企業志工感恩茶會中共享溫馨午後時光，透過交流與陪伴，留下美好回憶。（全聯提供）

記者陳建興／台北報導

財團法人全聯慶祥慈善事業基金會長期推動企業志工行動，透過制度化支持與實際參與，讓公益成為日常工作的一部分。為鼓勵同仁工作之餘參與公益服務，全聯集團長期推動員工公益假制度，提供最高一年16小時的公益假，並補助交通費或餐費，期望更多同仁投入企業志工的行列。2024年企業志工人數達221人、總服務時數達1,240小時，2025年提升至235人、總服務時數達1,323小時，顯示企業內部參與公益的風氣持續擴大，也為企業志工行動提供穩定支持。

全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君（左二）、管理部協理阮秀（右二）、北一處處長黃啟信（左一）與獲獎企業志工代表合影，感謝志工一年來的投入與付出。（全聯提供）

全聯慶祥基金會每年年初舉辦「企業志工感恩茶會」，為基金會凝聚志工夥伴、回顧年度服務成果的重要交流平台，也展現企業志工制度持續運作的具體成果。今年企業志工感恩茶會今日(1/16)於全聯總部舉行，活動安排包含志工服務回顧影片播放、優秀志工心得分享與頒獎，感謝同仁在過去一年投入公益服務的付出與陪伴。慶祥基金會亦特別邀請長期合作的身心障礙服務單位「華嚴啟能中心」師生北上參與，讓基金會服務對象走進全聯，與企業志工面對面交流。

活動現場由12名華嚴學員與12名企業志工一對一陪伴，親手製作年節不織布掛飾，在共作過程中自然互動、彼此學習，展現企業志工陪伴行動的溫度與尊重。現場同時進行多肉植物與蘭花認養活動，獲得全聯同仁踴躍響應，預購金額達16,500元，以實際行動支持身障服務單位的日常運作。

全聯慶祥基金會指出，企業志工的投入，來自制度與文化的長期累積，未來將持續以企業志工為核心，鼓勵全聯同仁投入公益行動，期望在幫助他人的同時也獲得自我成長與職場幸福感，進而將這份正向能量帶回工作崗位上，讓公益成為長久同行的承諾。此外，全聯慶祥基金會也將持續結合母企業全聯福利中心全台1,200家門市的通路優勢，透過物資銀行、急難救助與職涯支持等多元方案，成為在地弱勢的重要支持力量。