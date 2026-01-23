讓出氧氣面罩不幸殉職！影評人回憶詹能傑「2年前遺憾」：完成最溫柔的道別

41歲基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，將氧氣面罩讓給一名受困女子後不幸殉職。圖／翻攝自臉書

基隆市樂利三街社區「台北生活家」21日發生嚴重火警，其中41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑將身上的氧氣面罩讓給一名受困女子後不幸殉職。對此，急診重症醫學部主任田知學感慨發文，「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生」，影評人彌勒熊也整理出詹能傑的英勇生命年表，感嘆過去「這件事」影響著他的一生，最終以犧牲奉獻，完成「最溫柔的道別」。

詹能傑21日於「台北生活家」社區救火，為了尋找受困住戶，3度折返危險區域，發現有女子受困、呼吸困難，毫不猶豫將身上的空氣呼吸器面罩交給對方，不料自己卻因此吸入過多濃煙，被其他同仁救出時已無生命跡象，送醫搶救仍不治，享年41歲。

廣告 廣告

田知學22日在臉書以「他把面罩給了她」為開頭發文，哀悼這名殉職的英勇消防員。她指出，詹能傑在火場中冒著「自己的機會可能就此失去」的危險，仍把唯一的呼吸面罩留給了受困的女子，「我們不能再失去任何一個像他一樣勇敢的人」。

田知學表示，這不是第一次，也不該再有下一次，但若我們都不做任何改變，就等同默認這樣的悲劇繼續發生，「我們需要做更多，保護這些願意用生命守護我們的人。」

田知學發文哀悼詹能傑。圖／番社字田知學臉書

詹能傑英勇生命年表曝光！過去一段「心碎自白」感動社會

詹能傑殉職一事震驚社會，引起外界對於「消防員」安全的探討，影評人彌勒熊在社群回顧詹能傑過去的英勇人生，其中2024年2月26日一篇「心碎貼文」讓人鼻酸。

詹能傑當時描述，自己在急救現場拚盡全力，卻仍無法從死神手中挽回細小生命而輾轉難眠，沉痛寫下「心情極差，救護卻救不出22週未出生的孩子」，短短19字透出滿滿的無奈與自責。

彌勒熊指出，相比他的剛毅外表，內心卻對生命極其柔軟，「這就是為什麼他會毫不猶豫地摘下面罩，把自己最後的生存機會也一併交了出去」。他也呼籲，不要再用「理性」標準苛責他的決定，因為對他來說，這樣的結局不是失誤所致，而是為了填補心中的缺憾，「做出最溫柔的道別」。

彌勒熊也列出詹能傑的英勇經歷，從2006年警專畢業後，分發至基隆市消防局服務，2010就投入4月25日的國道3號走山搜救行動，2015年參與復興空難搜救，隨後2018年也協助0206 花蓮地震雲門翠堤大樓、普悠瑪列車翻覆事故的救災。

2019年，年僅34歲的詹能傑榮獲消防署頒發「全國績優救護人員」殊榮，2021年再次投入太魯閣出軌事故搜救，並於2023年遠赴日本靜岡縣消防學校，進修高強度專業救助課程。

詹能傑於2024年10月投入颱風救災，因「穿制服買便當」遭酸民公審，當時更挺身而出，替基層發聲。

隨後，詹能傑2025年升任基隆市消防局仁愛分隊小隊長，不料今年1月21日，於樂利三街社區救火行動中，為了拯救呼吸困難的女子，讓出唯一的呼吸面罩，於22日不治身亡，享年41歲。對此，基隆市長謝國樑允諾全力爭取入祀忠烈祠，英雄任務圓滿達成。



回到原文

更多鏡報報導

迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了

月薪3.6萬！傳產男嘆「年終17萬」仍像人生失敗組 存款曝光網全看傻

高三女兒學測考爆！父突開Google地圖安慰 一席話暖哭上萬網友

妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒