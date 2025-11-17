讓出的不只是座位：優先席，深植於生活中的文明微觀試驗

文：劉哲廷

社會的脆弱，有時不在統計數字，也不在法律條文，而在車廂裡的空氣裡，悄悄測試著每個人的視線與耐性。每一次停靠，每一次低頭，每一次側目，都像無聲的秤，衡量著我們對脆弱的感知、對權力的容忍，以及對信任的底線。

今年6月23日，立法院通過《身障權法》第53條修正草案初審，「博愛座」改成「優先席」，原條文中的「老弱婦孺」也改為「或有其他實際需要者」優先乘坐。交通部隨即配合修正無障礙設施辦法，圖示統一、施行公布。表面上，是制度的進步；事實上，法律只是給了社會一個參照，卻無法撫平日常裡無聲的審判。

廣告 廣告

你看車廂裡的人，他們站著、坐著、低頭滑手機，偶爾瞄一眼優先席上的乘客——眼神裡的測量，才是文明最赤裸的尺度。有人說：「你看起來沒事，幹嘛坐著？」有人說：「你比我年輕，沒資格。」我們在日常中成了微型法官，用膚色、體態、衣著判斷誰值得同情、誰值得讓座。

那位癌症患者說過，「難道要我拿下假髮嗎？」這一句話，比法律條文更直接指出社會的盲點。化療後的虛弱不會排隊亮證明，洗腎的低血壓不會請你先同意，它們就存在，無聲卻真實。而我們要相信它們，需要的不是眼睛，而是意志——相信他人的苦，不靠證據，不靠標籤。

優先席的爭議，其實不是座位本身。它是權力的投影，是每個人對他人脆弱的懷疑。你要求別人舉證痛苦，等同於把社會信任變成一場博弈——誰更值得、誰更痛、誰更可憐。每一次讓座或不讓座，都像一次倫理考試，每一次眼神交會，都是社會的秤砣在微微晃動。

我們習慣把同理心當成考古學：非得從別人的表情、姿態、氣色挖掘出「脆弱的證據」，才能說服自己「值得讓座」。一切未說出口的苦，都被懷疑；一切不貼標籤的痛，都被視為詐欺。這種日常的微型審判，比法律漏洞更冷酷——它不留下痕跡，卻在日常裡持續侵蝕信任。

制度介入，是希望給社會一個支點：不是教你如何識別病痛，而是教你如何相信未說出口的痛。優先席的意義，不是限制誰可以坐，而是提醒每個人：任何座位都可能承載需要，任何脆弱都值得被相信。文明，不在於規則，而在於承認看不見的事實，並在此之上做出選擇。

車廂裡的每一次停靠，每一次門開門閉，都是社會的日常實驗。有人默默讓座，有人皺眉，有人低頭快速滑過。這些微小行為，看似無關緊要，實則折射出社會對弱者的容忍度和信任意志。當你願意相信別人的累，你也在練習文明；當你要求證明再同情，你也在加固懷疑的圍牆。

如果我們仍用「看起來沒事」作為標準，法律的改變只是表面裝飾。真正的改革，需要改變目光、改變習慣、改變微型法庭裡的判決標準。每一次你願意讓座、每一次你選擇相信未說出口的苦，都比任何法律更能衡量社會文明的厚度。

這場試驗，不僅存在於車廂，也存在於校園、咖啡廳、超市、辦公室。你看到拖著沉重書包的學生站在電梯角落，心裡暗自衡量「能不能坐下」，你看到新手媽媽抱著孩子排隊買咖啡，心裡計較「誰更需要」，你看到年輕人蹲在超市門口擦汗，你的目光裡是否含著審判？每一個瞬間，都是文明的測試，也是信任的缺口。

在醫院的候診室，椅子空間有限，病人低頭看手機，陪伴者焦躁地左右張望，護理人員忙碌穿梭，空氣裡流動的，是不同痛苦的頻率。化療後的虛弱、糖尿病的低血糖、手術後的暈眩，每個身體都有自己無法言說的計時器。優先席提醒我們：你不必看到痛苦的指標，也不必等到它明確地呈現，你都要相信它存在。這是社會倫理最基本的一課。

社會的危險在於，我們習慣懷疑。當每個脆弱都被要求證明存在，信任便成了稀缺資源。每一次對「誰更值得」的討論，都在削弱文明的厚度；每一次對「他可能裝病」的懷疑，都在消耗社會的同理心。制度介入，提醒我們：信任未說出口的痛，是比看到證據更重要的文明能力。

你可以不說話，但我願意相信你累了，你痛了，你存在著你的脆弱。而這脆弱本身，就值得被守護。優先席，不只是座位；它是一種社會倫理的微觀實驗，一次對信任的測量，也是一場文明的練習。

文明，不在於法律修得多完善，而在於每一次選擇相信的瞬間。每一次默默為他人留位的行動，每一次不急著判斷的眼神，都是我們在公共空間裡完成的最小但最重要的倫理實驗。車廂裡的脆弱，映照著社會的信任，也提醒著我們：文明的尺度，從不在法條，而在行為，在目光，在日常。

當有一天，你能在捷運上看到陌生人坐在優先席，而不急著判斷他值不值得，那天，社會才真正進入能容納脆弱的狀態。文明的成熟，不靠規則，也不靠文字，而靠你願意相信他人的累，願意承認痛苦的存在，並在這存在之上，做出選擇——這是公共空間最深的倫理，也是最難的考驗。

延伸閱讀

讀《你的臉屬於我們》：這不是科技驚悚片，這是現實

【影評】《恨女的逆襲》：李宜珊的青春成長電影，女性拳擊如何抵抗父權社會？