讓制度跑在悲劇前面！ 台北市華安扶輪社捐贈全新交通車給宜蘭縣得安家庭關懷協會

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】台北市華安扶輪社今（2）日捐贈一輛全新交通車給宜蘭縣得安家庭關懷協會，做為該協會社工深入偏遠地區進行家庭訪視、接送少年參與課程與活動，以及協助矯正學校少年家長定期前往探視子女之用。

宜蘭縣得安家庭關懷協會長期投入青少年與家庭服務，服務對象涵蓋國中中輟復學輔導、高中休學學生仲介教育、青少年職涯準備與逆風少年就業力培訓。近年來，更因應實務需求，擴充至失蹤少年、司法矯治少年及其家庭的支持與輔導工作。協會每年以專業社工人力，穩定陪伴約 250 名少年及其家庭，協助家長因應孩子成長歷程中所面臨的多重挑戰，提供長期且不中斷的支持。

在實務服務中，社工經常需要進行學生接送、家庭訪視、戶外活動帶領、資源連結，甚至前往矯正學校關懷少年與其家屬。考量宜蘭縣公共運輸資源有限，交通工具不足，長期成為影響服務可近性與安全性的現實困境。

長期關注教育與公益的台北市華安扶輪社，社長朱雲慧與得安家庭關懷協會執行長李建清是大學同學，朱社長得知得安家庭關懷協會社工人員要接送學生上下學、辦理戶外活動、家庭訪視或至矯正學校探視少年，都需頻繁使用交通車，每部交通車每年都行駛超過1萬公里以上，其中一部交通車已屆20年車齡，極需汰換。在朱雲慧社長號召下，於短短數月內募集新臺幣 100 萬元，購置並捐贈一輛全新交通車給得安家庭關懷協會。

今日在得安協會舉辦捐贈儀式，朱雲慧社長表示，希望透過公務車捐贈，突破地理與交通限制，讓得安協會更可以發展「行動支持網路」，透過外展服務車輛，陪同少年參與戶外體驗、生涯探索與相關行程，讓服務真正走進需要的地方。

得安家庭關懷協會執行長李建清表示，感謝華安扶輪社大力協助，這不只是一輛車的捐贈，更是一個社會選擇，為最脆弱的孩子，多撐一把，讓制度跑在悲劇前面，讓社工有時間、有資源、有跨系統合作的能力，孩子才有機會走回安全的路。