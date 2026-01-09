讓努力被看見支持 全國身障運會《設計有溫度》

《圖說》侯友宜市長表示，全國身心障礙國民運動會不僅是一場體育競賽，更是身障朋友展現生命韌性、突破障礙、實踐自我的重要舞臺。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市體育局今〈9〉日在市府舉辦《設計有溫度》記者會，為將於5月23日至26日在新北市登場的115年全國身心障礙國民運動會暖身，並公開賽會主視覺、大會服裝，以及多項貼心設計賽會用品。

侯友宜市長表示，全國身心障礙國民運動會不僅是一場體育競賽，更是身障朋友展現生命韌性、突破障礙、實踐自我的重要舞臺，新北市很榮幸承辦這場意義非凡的運動盛會，每一位身障運動員的努力，都值得被看見、被支持，更應該被溫柔地對待！

他指出，今年主視覺標語「心連新一起拼」蘊含深厚寓意，其中「心」象徵熱情、「連」代表團結、「新」則呼應新北的創新活力，而「拼」則有雙重意涵，不僅代表運動員拼搏不懈的精神，也象徵城市與社會攜手打造更友善、共融未來的目標。

體育局長洪玉玲表示，今天記者會首度公開賽會主視覺並介紹設計理念，賽會LOGO構想以「女王頭」與「翅膀」融合為主要意象，讓新北地標結合突破限制、勇敢逐夢的「翅膀」，完美詮釋身障運動員跨越障礙、勇往直前的精神。

她說，賽會在無障礙設計上再進一層，推出多項創新服務，包括全新導入的「點字專屬設計」製作多項點字用品，除服務手冊、獎狀與獎牌外，識別證與號碼布更是首次提供客製化點字設計，讓視障選手能安心辨識、感受平等尊重。

另一亮點則是「服務手冊有聲書」首創段落式重點語音播放，內容分類明確、操作簡單，資訊即時掌握，成為比賽期間的重要資訊輔具。透過貼心的細節，實踐「資訊無障礙」與「參賽零距離」的核心理念。

除了在選手用品設計展現貼心，另一項重點則展現在大會服裝材質，強調「人本設計」，兼具機能性與舒適性，以確保能提供所有大會工作人員最佳活動自由度與穿著感受。

今天現場也邀請亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔及萬金石馬拉松視障跑者李協興出席共襄盛舉談及備戰心情。游泳選手林立翔說：「第一次拿到選手證摸讀出姓名、參賽項目非常的很開心」。

吳農彬也分享：「參加這麼多場國際賽也沒有拿過點字號碼布，第一次拿到自己姓名點字號碼布在新北市主辦的全障運，真是太感動了！」。

視障跑者李協興說：「有了服務手冊有聲書，就可以不依賴別人告訴我參賽資訊，段落式重點語音播放，可以讓選手更方便使用」，設計的溫度，不只是視覺上的溝通，更是對選手需求的體察與回應，讓運動員在比賽之餘，感受到最實在的支持與尊重。