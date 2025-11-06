讓動物「再活一次」的魔術師 《匠人魂》聚焦台灣首位藍帶標本師

文化總會《匠人魂》近日推出新一集「一個人的動物園」，帶領觀眾認識全台灣第一位獲得國際藍帶殊榮的標本師黃雯杰。

鐵門拉起，黃雯杰信步走進滿是動物的工作室。四周的標本栩栩如生，冰櫃中則封存著等待「第二次重生」的生命。從肌理到皺褶、從毛皮光澤到血管浮凸，他以理性與熱情結合的手藝，讓死亡重獲尊嚴。

從小熱愛生態的黃雯杰自學剝製技法、研讀外文書、訂購動物毛皮實作，靠無數次練習淬鍊出工藝極致。為了維持毛皮新鮮，他甚至會逐一確認死亡時間與冰存方式。面對每次的挑戰，他說「成就感來自於克服每一次的挫折」，即便標本師的工作看似漫長而孤獨，黃雯杰卻從不曾感到寂寞。

2024年，他以一對山羌母子作品勇奪美國國際標本競賽一級藍帶，成為台灣第一位獲此榮耀的標本師。雖自嘲「只是玩票性質的人」，但他孤身一人撐起整個領域的堅持，早已超越技術層面，以冷靜的科學視角與溫柔的手，讓生命在標本中延續。

「一個人的動物園」即日起於文總FB、YouTube與IG首播，邀請觀眾一同探索匠人讓生命永恆的祕密。