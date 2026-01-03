讓勞工在2026揮別累

（圖／本報系資料照）

2025年的台灣代表字，經票選後「罷」為第一高票，日本則由「熊」奪冠，如果是「職場」，2025年的代表字又為何呢？據知名求職平台Glassdoor的統計，「累」（fatigue）無疑是當前勞工最普遍的感受，因為裁員潮、求職荒，以及對AI的焦慮，讓勞工覺得就業市場對自己不利。但這是美國的情況，對台灣而言是否適用呢？

若是以「長工時」看，台灣勞工當然很累，不過長工時已經是常態，值得深究的反倒是「缺工」。照理說，缺工企業應當加快調薪腳步，以留才或盡速補齊人力缺口，但令人玩味的是，調查顯示年輕人寧願兼職，不好加班，同時中高齡的就業率又低於日本、韓國及新加坡，為什麼缺工還有不少人未被勞動市場所接納？迫使職場中人只能以長工時來支持企業運作，難怪2024年台灣的職場代表字，前五名會出現「悶」、「撐」、「累」。

顯然台灣的勞動市場已出現斷裂式之發展趨向，即「斜槓兼職」與「年齡迷思」，關於這點，從主計總處公布的薪資統計便能看出端倪。

以2025年上半年來說，有7成的上班族薪資領不到平均數；有一半的人月薪領不到3萬8218元。若再進一步以年齡層分析，年資久的所得亦高於年資淺的，其中未滿25歲者是唯一低於平均數的群體。由於本俸低，加班費自然也有限，這就是打工平台調查發現到，畢業3年以內的社會新鮮人近5成都兼差的緣故，同時也是中高齡謀職不易的理由。

一般咸認為，少子化是造成缺工之主因，故企業多呼籲政府放寬移工引進條件，鮮少想到善用中高齡人力。尤其台灣自2025年邁入超高齡社會以來，每5人中就有1名長者，然而調查卻指出，有8成的中高齡者表示，求職遭遇最大的困難是年紀問題。直至今日，我國65歲以上者之勞參率僅1成，遠低於韓國的39.4％、新加坡的32.5％，連美國65歲以上之勞參率都有19.5％。

其中很大的障礙出在法令僵化，如《勞基法》修正後，雖有延後退休機制，但勞工的薪資必須與屆齡前一樣，不得有差別待遇，使得「中高齡就業專法」即便有獎助雇用，成效也不如預期。「台灣迎向超高齡社會大調查」就顯示，若能回歸職場，有近5成的民眾願意接受彈性排班、外包約聘或降薪；同時，越年輕的族群越崇尚彈性自主的上班方式，可見彈性工作者勞動規範應是當前最須關注之修法項目。

過去以全職勞工為基礎所設計的勞動制度，缺乏既彈性又安全的概念，就像零工經濟參與者得以請產假嗎？能提撥退休金嗎？在扭轉缺工困境的同時，並應啟動企業輔導，協助雇主進行職務再設計，鼓勵公司間的交流，使之形成彈性人力運用的風氣，讓勞工在2026年可以逐漸揮別「累」字。（作者為國家政策研究基金會特約研究員）