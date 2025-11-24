讓台中的路更好走！盧秀燕上任後整建逾182公里人行道 再斥資8千萬改善三民路沿線人本交通

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市政府指出，台中市長盧秀燕上任以來積極推動以人為本的交通環境，近年在人行道新闢及整建累計達182.3公里、改善132所學校通學步道長度達38.6公里，適宜性更提升至83%，創歷年新高；不僅步行空間持續升級，校園周邊、主要車站、社區動線也同步優化，搭配宣導教育與國際經驗導入，全方位打造安全、舒適、友善的城市步行環境。

台中市政府指出，台中市長盧秀燕上任以來積極推動以人為本的交通環境，近年在人行道新闢及整建累計達182.3公里、改善132所學校通學步道長度達38.6公里，適宜性更提升至83%。（圖／市府提供）

近期更將投入8029萬元啟動北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程，將拓寬人行道至2.5至4公尺、改善約2.2公頃道路燙平面積，並增設無障礙斜坡道及號誌纜線下地等設施，將一中商圈打造為更安全、便利、具特色的步行場域。

廣告 廣告

建設局長陳大田表示，打造以人為本的交通環境已是各縣市的重要建設準則，台中市更是大步向前。市府透過人行道拓寬、增設庇護島、擴大行人等候區、改善路燈照明與調整車道配置等多元措施，全面提升使用者安全與通行品質。

陳大田說明，此次三民路改善計畫也廣邀地方民眾、商圈業者與專家學者共同討論，落實「自己的環境自己決定」理念。未來將持續以地方特色為基礎，透過人行空間優化，完善商圈動線並帶動整體都市景觀提升。同時，建設局不僅專注硬體改善，也深入校園及社區辦理交通教育，並結合美樂地計畫推動主題式學習，如東區泉源公園「兒童交通主題」公園及后里環保公園「孩籽世界共融遊戲場」，讓孩童從小建立正確交通觀念。

建設局表示，「台中市道路人本環境政策發展論壇」已舉辦至第二屆，今年更邀請澳洲雪梨科技大學教授Rhys Williams跨海分享國際步行城市經驗，並首度辦理學生競圖，吸引13所大專院校、共120件作品展現創意。市府也與交通局、警察局、教育局跨局處合作，從設計、硬體、宣導到執法多面向著手，讓台中市在2025年英國《經濟學人》研究中獲評為全球步行友好城市第49名、亞洲第4名，並在中央「金路獎」與道路考評中屢獲佳績，展現市府推動人本交通的卓越成果。

更多FTNN新聞網報導

遭台中市長盧秀燕封殺 賓賓哥回嗆：有搞清楚狀況？

「賓賓哥」台中校園開直播挨轟！ 盧秀燕怒轟「白目」宣布兩人永不錄用

地方政府為了財政「嗷嗷待哺」 盧秀燕：國家預算長期以來「肥中央、瘦地方」

