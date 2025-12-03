讓台灣訓練美國勞工！ 美商務部長曝最終目標：整個供應鏈轉移至美

美商務部長盧特尼克接受CNBC訪問時表示，美國的目標是將半導體和藥品等供應鏈移到美國。

台美關稅協議談判進入最後階段。美國商務部長盧特尼克今天（4日）受訪時表示，台灣會訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈整個轉移到美國。他也強調，由於談判還在進行，他不願談論更多細節。（戚海倫報導）

美國商務部長盧特尼克接受美國財經媒體CNBC採訪，他表示，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達到1605億美元。美光科技及德州儀器也追加投資。因此，在美國的投資總額達到3000億美元左右。盧特尼克說，他認為「如果我們與台灣達成協議，投資金額還會更高」。

盧特尼克在訪問中證實，台灣將會訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈整個轉移到美國。他說，「在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作，讓整個供應鏈都留在美國，這是我們的目的。」

日前路透社曾經報導，台美關稅談判內容，可能包括台灣加碼投資美國，以及協助訓練美國晶片工程人才等。日前我行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮曾經在立法院說，沒有答應要幫美國訓練技術人員，這不在談判條件當中。