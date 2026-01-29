「讓台積電買核四」在美國實行 川普政府聯合各州政府要AI「吃電怪獸」自己搞電

去年在台灣曾有民間呼聲，因應台灣半導體產業擴產，以及AI資料中心這些「吃電怪獸」的興起，呼籲賴清德政府重新啟動核電，甚至還有「把核四廠賣給台積電」的說法。

AI資料中心等吃電怪獸一樣在美國引發民眾擔心電價被抬高，這讓美國川普政府近期針對人工智慧（AI）數據中心的急遽擴張釋出明確限制訊號，公開警告大型科技公司在建置新站點時，不得推升一般消費者的電費負擔。隨著全美最大電網營運商PJM Interconnection轄下各州反彈聲浪日益升高，電力成本的分擔問題已演變成當前華府與矽谷之間最激烈的政治角力。



一名白宮高層官員於1月28日接受《國會山莊報》（The Hill）採訪時強調，政府雖支持數據中心發展，但絕不能以犧牲民生用電預算為代價。該官員透露，政府目前正與各大超大規模雲端服務商（Hyperscalers）及數據中心營運商密切協商，目的是建立一套避免將新增電力成本轉嫁至一般家庭的機制。



科技公司怎麼pay their own way？



隨著數據中心與電費上漲之間的關聯性在社群與地方鄰里間發酵，這項議題已轉化為共和黨在重工業發展州面臨的政治壓力。美國總統川普日前在社群平台 Truth Social上明確指出，數據中心雖是AI熱潮的核心，但大型科技公司「必須自己付錢（pay their own way）」。



本月初，聯邦政府正式加入由跨黨派州長組成的陣線，共同要求PJM電網調整新電廠建設費用的分攤規則。這項行動匯集了賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）、馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）等民主黨要角，以及時任維吉尼亞州州長的共和黨籍楊金（Glenn Youngkin）。



這些地方首長與聯邦官員共同呼籲，若數據中心無法自行供電，或不接受在電網緊急狀態下中斷供電的協議，則應承擔比一般住宅用戶更高比例的新能源供應成本。能源部對此表示，這項方針是推動大西洋中部地區「緊急電力拍賣」及其他臨時措施的一環，目標是將新購電力的成本直接分配給那些未自備產能、且不具備可斷電彈性的數據中心負載。



面對監管壓力，PJM電網已提出對策，擬為擁有專屬發電源的項目提供「快速併網通道」。這套被稱為「自備新發電（Bring Your Own New Generation）」的自願性框架，可以縮短互連時程，同時減輕公用電網的負荷。



保證保證數據中心不會推升當地電價



為了扭轉「吃電怪獸」的負面形象，科技巨頭也開始調整論點，試圖將數據中心重新包裝為優質的地方合作夥伴。微軟（Microsoft）近期宣布「社群優先AI基礎設施」倡議，承諾五大準則，其中包括保證數據中心不會推升當地電價。



與此同時，OpenAI 也推出了「星際之門社群（Stargate Community）」計畫，承諾在能源方面「自負盈虧」，並針對不同站點提供專屬電力、儲能設備或其他電網資源的資助計畫，以確保其營運不影響居民用電權益。



PJM的服務範圍涵蓋全美13個州及華盛頓特區，服務人口達數千萬。隨著AI需求加速成長，這場關於「電力基礎設施誰來付錢」的定價戰爭，已正式成為美國區域經濟發展與民生政策的辯論焦點。



