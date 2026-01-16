讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆

政治中心／陳慈鈴報導

由鄭麗君（左）、楊珍妮（右）所領銜的談判團隊帶回好消息，被台灣人讚爆。（圖／翻攝自鄭麗君臉書、資料照）

台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」

陳方隅指出，台美正式達成關稅協議，15%，幾乎等同和日韓一樣的最惠國待遇，對傳統產業大利多。台灣方面在這個關稅協議當中，主要就是承諾半導體產業2500億美元的投資，而這是科技公司們「原本就要去投資」的。台灣方面保證與美國一起搞科學園區，協助美國製造業再次偉大。​

廣告 廣告

陳方隅說，請大家給我們的外交人員們、談判代表們很多、很多、很多的掌聲。接著點名這次談判團隊的領銜人，分別是行政院鄭麗君副院長，以及行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。

陳方隅表示，在川普這樣不確定性極高、對待盟友毫不客氣的政策之下，台灣幾乎拿到了全世界最好的關稅協議，因為我們現在的科技與經濟實力就是這麼強，台灣靠美國市場發大財，而且美國確實非常需要台灣，然後我們的外交人員們長久以來真的是非常非常努力。

陳方隅提到，先前一大堆白藍政客斬釘截鐵地說台灣關稅就是32%、整天唱衰台灣就是談不到更好的關稅，現在談到幾乎是與日韓一樣的最惠國待遇了，不知道這些人接下來會講什麼？應該會繼續罵黑箱吧…。

對於國民黨主席鄭麗文曾說台灣拿到15%的關稅「很可憐」，​陳方隅直言，「意思是他們比較喜歡像中國一樣拿47%嗎？還是說很堅持要加入中國隊然後一起被美國制裁？」

​陳方隅還提到，台美對等關稅是在美國商務部簽署協議，不是在AIT。因此，他認為，「中國那邊一定要大跳腳了。」

台美對等關稅談判，於美東時間1月15日告一段落。行政院說明，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

更多三立新聞網報導

川普目標「將台灣半導體40%產能轉移美」 商務部長：不來就課100%關稅

台美關稅敲定15%！金融時報：半導體、科技公司2500億美元晶片投資案

「關稅15%簽署MOU、獲232最惠國待遇」行政院曝台美談判四大共識

台股盤前／台美貿易協議拍版降至15%！台積電財報炸裂 開盤拚續創高

