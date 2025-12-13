讓台語重返生活 前台文館館長：會母語的孩子才能入學

「台灣台語全國政策論壇」南部場13日在成大文學院登場。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

「台灣台語全國政策論壇」南部場13日在成功大學文學院登場，針對語言如何重返公共生活？前台灣文學館長鄭邦鎮表示，語言復振要有立竿見影的政策槓桿，他具體倡議實施「會母語的孩子才能入學」，把傳承母語的場所和責任，合理自然回歸到學齡前的家庭生活。

由文化部指導、成功大學台灣文學系主辦的「台灣台語全國政策論壇」首場在南部登場，以「轉型正義、語言傳承kap文化平衡」為主題，作為2026年國家語言發展會議的重要前導平台，吸引產官學界代表及教育現場參與者，深入探討台語在制度、文化與教育中的挑戰。

成大台文系主任陳麗君指出，台語流失非自然消退，而是歷史政策造成的結構性結果，因此語言正義不只是文化議題，更是國家治理與文化安全重建的核心。

台南市副市長葉澤山表示，台南在本土語教育向來走在前端，民國105年率先全國設立口碑實驗教育學校，目的就是讓語言歷史不再斷層，未來也將繼續落實母語教學，建立沉浸式學習環境，並從行政、教育、文化觀光3面向推動台語融入。

與會者也點出當前語言傳承面臨數項關鍵挑戰，包含家庭語言使用率急遽下降、跨世代傳承鏈條斷裂及教育現場在教材、師資與評量制度間的接軌不足。

成大文學院院長陳文松指出，語言不只是溝通，而是文化精神核心，成大長期深耕人文教育，就是希望讓語言政策不僅是法規層次的討論，更能落實到日常生活、文化、教育與社會責任的實踐。

成大教務長沈聖智表示，成大已修訂《教師授課鐘點原則》，凡開設「傳承復振國家語言」課程者，授課鐘點將以1.5倍計算，且為進一步響應國家語言發展政策，亦新增「教學創新推展國家語言」獎項類別，引導教師將相關議題融入課程設計與教學活動，進一步深化校園多元共融教育內涵。

前台灣文學館長鄭邦鎮更具體倡議實施「會母語的孩子才能入學」，把傳承母語的場所和責任，合理自然回歸到學齡前的家庭生活。陳麗君指出，本次論壇核心精神是建立「由下而上」的語言政策平台，讓專業學者及第一線老師、家長、學生與民間組織，把遇到的制度困境具體講出來，轉化為實際政策路徑。

論壇聚焦3方向，包括建立「台語委員會」等專責機構制度及落實地方通行語施行辦法；推動國家語言沉浸式教育與「台、英雙語學校」；制定公共語言服務與媒體配額制度。

