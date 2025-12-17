讓同仁敢說真話中市民政局簽署揭弊保護承諾

▲台中市政府民政局召開「114年度廉政會報」，局長吳世瑋親率各級主管簽署推動「公益揭弊者保護法」承諾書(圖／民政局提供2025.12.17)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府民政局今(17)日召開「114年度廉政會報」，局長吳世瑋親率各級主管簽署推動「公益揭弊者保護法」承諾書，宣示將揭弊保護納入治理核心。吳世瑋強調，廉能不應只是口號，民政局將透過落實「三保一減一金」機制，保障揭弊者權益，並同步啟動「行政院透明晶質獎」參獎作業，以實際行動打造透明、可信賴的民政團隊。

吳世瑋指出，此次簽署象徵民政局「以制度落實承諾」的決心。未來將全面依循「公益揭弊者保護法」精神，具體落實「身分保密」、「人身安全」及「工作權保障」三大防護網，並提供法律責任減免及揭弊獎金等配套措施。透過建立安全、可近的受理流程，嚴禁任何形式的打壓與報復，讓基於公益而勇於發聲的同仁無後顧之憂，營造「敢言、敢揭弊、被保護」的友善職場。

除了強化內部揭弊機制，民政局也宣布成立跨單位工作小組，正式投入「行政院透明晶質獎」參獎作業。吳世瑋表示，局處將全面盤點內控制度與風險管理，從流程設計到資訊公開進行系統性檢視；藉由外部評比機制找出潛在風險，將「誠信、透明、效能」內化為日常行政運作，進一步提升治理品質與服務效能。

民政局重申，今的簽署是對社會負責的公開承諾，期盼透過法制保障與外部評比的雙重機制，深化廉政治理，讓透明成為機關文化，贏得市民對民政團隊的安心與信賴。

