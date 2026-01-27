讓呼吸回歸純粹！ 本土研發「EOG無味盒」還原清新空氣

▲本土科技團隊EOG打造的全新產品「無味盒」，讓空氣回歸無味、純淨的本質。

【記者 郭夢迪／台北 報導】由台灣在地研發科技團隊EOG打造的全新產品「無味盒」，訴求採用其專利的活氧電解技術，提供不同於傳統濾網式空氣清淨機的空間氣味處理方案，讓空氣真正回歸無味、純淨的本質。

▲EOG以台灣唯一活氧電解技術打造「無味盒」引領家庭除味革命

自2014年成立以來，EOG長期專注於電極材料與電解活氧技術的研究與應用，如今，團隊以其核心技術推出全新力作「EOG 無味盒」，不僅延續技術實力，更將專業領域推向日常生活場景。「我們相信，無味才是最令人安心的味道。」— EOG團隊創辦人表示。

▲快速創造純淨空間

EOG無味盒的核心在於其主動式氣味分解原理。無論是廚房油煙、孩童房汗味、或寵物異味，皆能從分子層級加以分解。實測顯示，能快速恢復空間純淨，使居家環境如同置身山林或雨後般的自然清新。

EOG表示，這項技術的誕生，不僅是對「氣味管理」的重新定義，更是台灣研發能量的象徵。團隊將持續投入環境與健康科技領域，推動更多以人為本、以自然為師的創新應用。

▲完整SGS全面檢驗認證

EOG無味盒在研發完成階段，即送驗具有指標公信力的第三方檢驗，所有實驗皆由國際認證單位SGS執行，為居家與日常消毒場景提供無毒、快速、可見的潔淨力。

▲使用家中自來水即可除味，無化學殘留

有別於以往的化學清潔劑，無味盒採用的專利電解技術，直接透過「自來水」即可產生活氧水，分解空氣中細菌與氣味分子，作用結束後便自動還原為氧氣。日常不論是於居住空間使用，空間中的牆壁、傢俱、地板，以至於各個角落，再也不會殘留任何有毒物質。

▲「無味盒」使用家中自來水即可除味，無化學殘留。

▲無需任何耗材，省錢更環保

有別於以往需要頻繁更換耗材的產品，無味盒主打無須更換濾芯或UV燈，只要偶爾以清水簡單清洗即可，考量有消費者會嫌濾網昂貴而捨不得頻繁更換，長期下來，反而會導致空氣越濾越髒。EOG想到這層生活困擾，將「無需任何耗材」的需求放進產品研發特點中，除能少掉耗材的高額支出，更實現友善地球的環保意識。

EOG科技團隊成立於2014年，專注於電極材料、電解活氧技術的研發與應用，技術橫跨美、日、歐等國家，經過11年技術淬鍊，致力於將頂尖技術轉化為更貼近生活的健康產品 。EOG相信，科技的最高價值在於讓生活更潔淨、更安心。

▲「無味盒」即日起於嘖嘖募資平台限量開賣。

「EOG無味盒」即日起於嘖嘖募資平台限量開賣，超早鳥優惠價6,950元，雙入組12,950元，更可優先安排出貨，提供關注居家環境品質、家有寵物或對氣味較敏感的消費者另一選擇。（照片／台灣環保科技新秀EOG團隊提供）