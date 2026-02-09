讓員工回家過年！4家知名餐飲春節營業時間一次看

隨著農曆春節將至，多家知名餐飲品牌陸續公告春節公休時間，其中丹丹漢堡宣布2月15日（小年夜）至2月20日（大年初四）連休6天，2月21日（初五）才恢復營業，比去年多休1天。鼎泰豐則延續傳統，除夕與初一兩天全台門市不營業，已連續10年讓員工返家團圓。

丹丹漢堡公休公告。（圖／翻攝丹丹漢堡 安和店 ）

鼎泰豐自2017年起，每年春節都讓全台門市在除夕與初一公休，今年同樣休2月16日、2月17日兩天。鼎泰豐老闆希望底下員工也能回家過年，即使春節是餐飲業大旺季，仍堅持讓員工享有與家人團聚的時光。

鼎泰豐休假時間。（圖／鼎泰豐官網）

海底撈火鍋全台各店今年除夕與初一也會休息，初二恢復正常營業。餐廳表示，感謝每位海底撈夥伴過去一年的辛勞，希望在春節團圓的溫馨時刻，讓每個人都回到家與家人團聚度過幸福時光。

海底撈火鍋全台各店今年除夕與初一也會休息，初二恢復正常營業。（圖／翻攝海底撈臉書）

全台已有4家分店的雅室牛排也加入體恤員工的企業行列，日前公告春節期間將安排短暫公休，讓夥伴們也能回家團圓充電。台北大直店除夕不營業，其他3家分店則連休除夕與初一兩天。

雅室牛排，台北大直店除夕不營業，其他3家分店則連休除夕與初一兩天。（圖／翻攝雅室牛排臉書）

雖然農曆春節一向是服務業與餐飲業的大旺季，許多業者都想搶食圍爐聚餐商機，但近年來愈來愈多品牌選擇在除夕與初一公休，民眾過年返鄉或到南部遊玩時，可別撲空。

