文、圖．理善國際關懷協會

一年將盡。回望這一年，《理善大家來》專欄走訪了許多微型社福與行動者，他們沒有龐大的資金，也不擅造勢，卻用最踏實的方式回應社會的縫隙。

有人陪伴受暴婦女重新生活，有人讓偏鄉孩子在音樂裡找到信心，有人以植物療癒心靈，也有人用法律守護青年的租屋權。

這些故事，不是新聞的頭條，卻是城市靜脈裡最真實的跳動。每一個名字、每一次相遇，都在提醒我們：行善，不只是給予，它是一種連結，一種會回流的能量。

廣告 廣告

讓關注 成為行動

在採訪的過程裡，我們看見這些微型團體的堅持：他們在人力短缺與資源匱乏之間，仍選擇站在第一線，陪伴需要被看見的人。他們的行動可能渺小，卻有一種頑強的溫度，像是在夜裡燃燒的小燈，不求照亮遠方，只希望有人看見光還在。

而「善循環」的意義，也在這裡被重新定義。它不只是施與受的關係，而是一場溫柔的接力。當一份善意被傳遞、被理解、被實踐，社會的氣候就會微微轉暖。

理善國際關懷協會透過媒體專欄，持續為微型社福單位報導與發聲，讓這些小而堅韌的行動能被更多人看見。而在這條路上，也有許多平台與組織，同樣致力於支援那些深耕於地方、默默實踐善意的社福團體。

社團法人台灣一起夢想公益協會

這是一個專為「微型社福」而存在的平台。他們服務的對象，往往是僅有一到兩位正職， 卻長年在社區中默默耕耘的行動者：陪伴受虐兒、照顧長者、守護動物、關懷偏鄉。

社團法人台灣一起夢想公益協會(以下簡稱：一起夢想)希望讓這些小組織能穩定生存、繼續前進。他們提供透明的募款平台、志工媒合與行政支援，協助小型社福處理財會、人事與法規問題，讓行動者能專注於服務本身，不再被後勤壓垮。

每一次捐款都能直接流向第一線的服務者，平台則作為橋樑，串起社會的關注與信任。在網站上，讀者能清楚看見每個團體的故事、需求與進展，明白自己的每一份善意，都真實落地。對於資源稀少的微型社福而言，這樣的支持不只是金錢，而是一種被看見的力量。

理善國際關懷協會也深受到「一起夢想」的幫助。過去我們曾合作舉辦公益課程，並透過其定期舉辦的社福小聚活動，認識了許多同樣懷抱理想、默默在第一線耕耘的夥伴。在這樣的連結裡，我們更深刻地感受到，當微小的力量彼此支持，善意就會開始有了方向。

永齡社會福利基金會 「社福加油站」計畫

由永齡基金會推動的「社福加油站」，是台灣少數專注於強化中小型與地方社福能量的補助計畫。 它相信，改變不只發生在中央或大機構，更應該從一個個深植社區的行動點開始。

計畫名稱的「加油」，象徵著持續推動的燃料。永齡團隊不只是提供資金，更提供陪伴：從組織經營輔導、人才培訓，到方案發展的專業顧問，協助地方社福在有限資源下，依然能穩定成長。

「社福加油站」也重視創新與自立，鼓勵微型單位發展自己的特色服務，不只是接受資助，而能主動設計屬於在地的解方。這些計畫讓原本因資金不足而停滯的服務重新運轉，讓許多在邊陲奮戰的行動者有了新的勇氣。他們的存在提醒我們：行善，不一定要宏大，重要的是，讓善意有持續的方向。

光的迴路

這一年，《理善大家來》因為他們而豐盈，也因為每一位讀者的關注而成立。願這些微型社福與行動者在新的一年，仍有被看見、被支持的力量。若你願意，也請與我們一起分享他們的故事、參與他們的行動，或是記住他們的名字，讓善意持續成為迴路，不因時間而淡，不因距離而斷。

▊圖說：理善國際關懷協會致力於協助微型社福做曝光。

※理財周刊1317期更多精采文章：

◎企業巡禮>擁國寶級森林 三峽大板根森林溫泉酒店勇奪新北三項金獎

◎新聞熱線>司法園區建設啟動 迎暫緩重劃區機能再升級

◎新聞熱線>00929配息再創新高，科技股息成市場避風港

◎新聞熱線>市值型 ETF 受青睞 009808 即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

◎新聞熱線>黃金狂飆，AI炙熱，巨浪之下應該如何應對？

◎發行人語>巴菲特臨別贈言

◎新聞熱線>德明財經科大60週年校慶 持續推動智慧永續 深化產學合作

◎封面故事>年底作帳行情啟動 法人佈局解碼

◎理財我最大>尼科的價值投資人生：不犧牲生活 才是最好的投資

◎理善大家來>讓善意成為迴路 那些在社會縫隙中發光的微型行動者

◎飆股鑫天地>400G→800G→1.6T 光通訊產業成長動能明確

◎解碼房市>財產信託竟釀殺機！不當的財產規劃很可怕！

◎封面故事>年底作帳行情啟動 法人佈局解碼

◎許江鎮博士解法說>PCB成長動能逐季增溫 尖點EPS大幅成長

◎財經趨勢透視鏡>AI是另一個網路泡沫？從數據與產業本質釐清真相