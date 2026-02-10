讓善意暖心即時到位！台電高雄區處捐助生活扶助金 助弱勢過好年

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆春節前夕，台電高雄區處在阿蓮區公所協助安排下，由業務副處長許佳玉率隊前往阿蓮區，關懷9位因病陷入生活困境的弱勢長輩，並捐助生活扶助金，將溫暖與即時支持親手送到需要幫助的家庭，讓長輩在年節前感受社會關懷。

阿蓮區公所社會課指出，過往多數民間團體以物資捐贈為主，台電此次提供的生活扶助金，對弱勢長輩而言如同年節紅包，不僅補足實際生活所需，也讓年節更添溫馨氣氛。

▲台電高雄區處業務副處長許佳玉(左1)今天上午前往阿蓮區公所捐助生活扶助金，考量其中一位受捐助民眾腳不方便，請他留在三輪機車上合影。

受助對象中，一名56歲獨居許姓老翁，長期罹患心臟病、高血壓及氣喘，無法工作亦無力就醫，因無法負擔購買氧氣機費用，夜間常因呼吸困難驚醒，困境已持續多年。他感謝台電的協助，讓他得以將部分扶助金作為購買氧氣機的資金，改善生活品質。

另名78歲吳姓老翁患有輕度失智，家中兩名兒子已過世，女兒為重度身心障礙者，家庭生計僅仰賴政府補助及微薄務農收入維持。代領扶助金的家屬表示，台電的關懷讓一家人在年節期間能吃得更安心，感受到社會的溫暖支持。

▲副處長許佳玉(右3)今天上午前往阿蓮區公所捐助生活扶助金，獲贈生活扶助金的民眾很感謝台電的幫忙，表示自己今年過年可以吃得好一點了。

許佳玉表示，感謝阿蓮區公所長期協助媒合資源，讓台電低收入戶扶助計畫能即時發揮效益，幫助因病無法工作的民眾度過難關。台電高雄區處多年來持續投入在地公益，也期盼拋磚引玉，號召更多企業與社會力量加入關懷行列，為社會注入更多正能量。（圖╱台電高雄區營業處提供）