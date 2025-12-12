讓喵星人找新主人 竹縣動保所12/19開放認養29隻品種貓





新竹縣動物保護防疫所今年9月查獲不當飼養之非法繁殖、販賣品種貓業者，依動物保護法沒入全部貓隻，在動保所人員的悉心照顧下，貓咪們已逐漸好轉並陸續完成絕育。考量各界認養意願熱烈，動保所將於19日辦理「溫暖聖誕-貓貓相伴」認養活動，計有29隻貓咪開放新竹縣民優先認養，期盼讓貓咪重獲新生找到幸福的家。

動保所所長何志豐表示，這批貓咪過去飼養狀況不佳遭遇了許多難關，救出時有感染貓瘟、鼻氣管炎及耳疥蟲等疾病，在持續的治療下逐漸好轉當中，此次預計公開民眾認養29隻已完成絕育的品種貓(將視貓隻實際健康狀況評估當日是否開放)，包含22隻布偶貓、3隻英國長毛貓、1隻美國長毛貓、1隻小步舞曲、1隻金吉拉及1隻緬因貓。

有意願參與之認養人應在12月19日上午8時至8時45分期間至動保所現場完成報到登記參與抽籤，須本人到場登記，不接受他人代理，隨後現場於9時舉辦公開抽籤決定認養人，並由新竹縣政風處人員到場公證。



