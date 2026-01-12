讓士林夜市重現繁華 蔣萬安成立振興小組推6措施拚人潮

台北士林夜市落寞已久，地方期望有朝一日重現繁華。市長蔣萬安今（12日）與士林區與里長有約座談，宣布成立「士林商圈振興小組」，由副秘書長俞振華統籌，提出6項士林夜市及商圈改善措施，聚焦人流、商品標價、多元支付、安全衛生、攤位設計跟道路安全，希望重現夜市人潮。

台北市長蔣萬安與士林區里長有約座談。（中天新聞）

蔣萬安與里長有約座談，今天來到士林區，與談中，義信里里長許立丕肯定蔣萬安過去大力整頓士林市場地下美食街，以及在去年「WBC世界棒球經典賽資格」中與士林夜市合作，讓地方重新活過來。

廣告 廣告

不過，許立丕反映，現在的士林夜市仍有人流動線不安全、商圈復甦等問題，希望蔣萬安能重新規畫人行道、多舉辦常態性大型活動，例如台北捷運公司的出口音樂節、第二年WBC世界棒球經典賽資格的轉播資格。

對此，蔣萬安說明，市府非常關心行人安全跟路口安全，現已著手成立士林商圈振興小組，由俞振華統籌、產發局主導。

台北市長蔣萬安與士林區里長有約座談。（中天新聞）

有關具體改善面向，蔣萬安說，市府擬規畫包含打破士林夜市商品同質性過高，輔導特色店家進駐，針對老舊店家包括品牌及包裝全面升級；比照寧夏和饒河夜市導入多元支付；地下美食街持續優化通風、排水、照明設備，避免在地下室悶熱或油煙問題；統一規劃攤位外觀設計；商圈老舊破損路面修整等6大項。

蔣萬安還說，市府後續也將推動結合北藝和夜市結合的套裝行程、多語言數位檔案刺激人流，並將此案列管2個月，後續將跟里長、商圈討論詳細計畫辦法，以實現士林夜市及商圈改造。

因輝達確定落腳北士科，許立丕聽聞月底蔣萬安將帶AI教父、輝達執行長黃仁勳來士林夜市後，期許市府作為不只讓士林夜市有美味，也還有國際性水準的友善服務與整潔。

延伸閱讀

第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍

步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元

失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中