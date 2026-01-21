讓外交「內功」成政府認證史料 外交部、國史館合作專書

外交部長林佳龍（右）與國史館館長陳儀深（左）簽署合作文件，啟動外交歷史專書編纂。（劉宇捷攝）

外交史料專書的編輯，是希望讓外交工作的「內功」成為政府認證的史料！

為紀錄下我國長年外交工作的珍貴過程，外交部與國史館合作，計畫出版外交專書，並與今（21）日舉行簽約啟動儀式。林佳龍指出，這是正式將外交前輩在職場上的經歷納入國家記憶，並將這些「內功」轉為可傳承的知識；錢復、陳唐山、黃志芳、李大維等前外長也出席觀禮。國史館將透過約2年的時間口述訪談前外長們，並會彙整成專書。

外交部今日與國史館合作，舉辦「外交史料專書」簽約啟動儀式，部長林佳龍與國史館館長陳儀深均親自出席。該專書將透過國史館的專業人員，訪談多位卸任的前外交部長，加上國史館專業的編審制度，進一步整理成著作、出版，讓外交前輩人生經歷成為國家的重要歷史資產。而前外長錢復、陳唐山、黃志芳、李大維等人，今日也都親自出席觀禮。

林佳龍致詞表示，外交很仰賴經驗，各位前輩都曾經在觥籌交錯之間化解危機，也在堆積如山的外館電報中權衡利弊，更常銜命初始到陌生國度為台灣爭取邦誼，親身經歷建交、斷交等台灣外交的重大歷史事件。

他說，在外交工作上，「危機怎麼處理、跨部會怎麼協調、對外溝通如何拿捏分寸、談判桌上如何守住底線又創造空間，這些都不會寫在教科書裡，卻是外交部最寶貴的『內功』。」透過口述歷史，把前輩的經驗整理成可傳承的知識，我們就能讓後輩們少走冤枉路，讓台灣的外交之路走得更加穩健。

林佳龍也強調，出版當然有各種方式，如果能夠是透過國史館以政府的權威、專業的學術做基礎，把這段珍貴的歷史記憶記錄下來，才不會在紅流中逐漸淡去。透過國史館多位優秀的訪談員，更擁有豐富的外交部檔案史料，可以讓回憶與史料相互佐證，使歷史真相可以被真實呈現。

陳儀深也表示，口述訪談的是歷史悠久的編史方式，這個古老的記憶可追朔至司馬遷。他表示，個人回憶錄是閉門撰寫的獨白，但訪談錄是訪者與受訪者間的交談、問答，兩著在編史上各有千秋。

目前國史館規劃，第一本書將聚焦外交部長們的經歷，預計耗時1至2年完成口述歷史，也會請受訪前外長提供照片或史料，一方面是外交工作的經驗傳承，另一方面也給學術界研究之用。之後，國史館也將開始規劃進行退休大使訪談。

