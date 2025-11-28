讓夢想在職場綻放 南市勞工局榮獲健康平等雙獎肯定
記者陳佳伶／新營報導
南市勞工局協助身障者就業，推動職場平權、共融環境以及健康友善措施，二十八日榮獲衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市─健康平等獎」，並同步獲得健康城市「海報獎」的雙獎肯定。
勞工局長王鑫基表示，身心障礙者在求職過程中常受個人條件、社會環境限制，為協助身障朋友突破困境，勞工局建立身心障礙者一條龍就業服務模式，首創建置身心障礙者人力銀行資料庫，結合職業重建服務，協助身心障礙者就業。
為身心障礙者多元化就業需求，輔導身障者居家就業外，與企業合作培訓身障講師，發展「非典型就業」型態；也針對有意願學習新技能或已具手工藝創作專長的身心障礙者，提供職訓與創業輔導資源，並領先全國設置「晴天創意築夢坊」展售平台，提供多元展售機會，讓身障者發揮潛能，亦能透過擺攤、網路販售作品，增加收入改善生活，實現夢想。
王鑫基表示，此次榮獲衛福部健康城市「健康平等獎」及「海報獎」雙獎，肯定勞工局在促進身障就業平權上的努力，亦呈現長期推動勞工職場健康友善措施的成果；未來將持續提供多元就業服務模式，透過公私協力及合理調整，協助身心障礙者發展更多元的就業模式，提升經濟能力，實現自我價值與職涯目標。
就業促進科長沈淑敏說，勞工局提供職能評估、就業輔導、職場媒合到在職支持的服務，協助身心障礙者順利進入職場穩定就業，未來將持續優化服務、推動「合理調整」，促進身心障礙者及弱勢勞工就業，落實職場平權與多元共融，共同創造無障礙的職涯與幸福生活。
