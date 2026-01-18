讓夥伴看見自身價值 信義吳佳螢獲傑出店長

▲信義房屋汐止樟樹店長吳佳螢獲「連鎖業奧斯卡」傑出店長。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋汐止樟樹店店長吳佳螢今年在「連鎖業奧斯卡」2025全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔中獲得「傑出店長」殊榮。加入信義房屋12年，從第一線業務到管理團隊，她以溫暖真誠的領導風格，將分店打造成兼具績效、專業與溫度的成長型團隊。帶店7年來，已協助20名夥伴晉升、累積超過30個職等進階，同時深耕社區，舉辦195場社區活動、吸引近2000人次參與，讓「有信義真好」成為汐止在地居民的共同感受。

吳佳螢畢業於雲林科技大學，大學期間曾前往立陶宛擔任交換學生，展開一年的歐洲生活。這段經歷培養了她獨立思考、適應不同文化與勇於嘗試的性格。返台後就讀中央大學產業經濟研究所，過程中逐漸思考自己真正想挑戰的是什麼，最後選擇踏入更貼近人的業務工作。

談到與信義的緣分，她分享，大學修過企業倫理相關課程，教授以信義房屋案例說明「先義後利、以人為本、正面思考」的正派企業精神，讓她第一次認識信義房屋這個品牌，加上有系上學長也在信義服務，讓她對企業文化有更真實、正面的理解，因此毅然決定加入。

從台中北上到南港工作，初入房仲產業的她也曾歷經挫折。面對高總價產品，客戶標準高、專業門檻深，加上年輕女性業務容易被質疑經驗不足，甚至曾遇過言語威脅與騷擾，讓她一度懷疑是否適合這條路。「我很愛哭，但眼淚擦乾，還是選擇往前。」她笑說，也正是這些磨練，讓她更懂得保護自己、累積專業、建立自信，也看見女性房仲在溝通與同理上的獨特優勢。

服務歷程中，最讓她難忘的，是一位住了二十多年、視房子如起家厝的長輩屋主。房子空置近三年、只委託她銷售，她連續500多天到屋內協助開除濕機、整理環境，只希望房子保持乾淨、被好好對待。最終順利成交後，長輩仍把她當女兒般關心，逢年過節邀她回家吃飯。吳佳螢說，這份被託付與信任，是她最深的成就感來源。

107年11月接下汐止康寧店新開店長任務後，她的角色從過去「把自己的事情做到最好」，逐步轉變為「如何引領並影響整個團隊」。她深刻體會到，帶領夥伴的關鍵不在於指令與管理，而在於真正理解每一位同仁為何而努力、又希望成為怎樣的自己。

因此，她選擇以陪伴取代要求，帶領同仁書寫「三年後的未來信」，並共同描繪短、中、長期的個人與職涯目標，協助夥伴在工作中找到方向與使命感，進而凝聚團隊向心力，讓每個人都能在團隊中看見自己的價值與成長。

除了專業能力的培訓，她更在意夥伴的生活品質與身心狀態。她主動號召團隊一同爬山、路跑、瑜伽、閱讀與進修，從財商到健康課程，陪伴同仁在工作之外持續成長；甚至曾帶領全店挑戰玉山，完成一段難忘的人生里程碑。

「績效固然重要，但人生的收穫與啟發同樣重要。」她始終相信，當一個人能活出更完整的自己，工作自然會走得更遠。她希望陪伴每位夥伴完成屬於自己的人生夢想，也在過程中，成就更多人的夢。

在她的帶領下，汐止樟樹店不僅績效屢創佳績，更逐步成為社區經營的示範店。透過各式講座、公益活動，以及親子與長者友善課程，團隊在客戶尚未產生買賣需求前，便先建立起認識與信任，讓信義房屋自然融入社區日常，成為居民生活中值得依靠的一份子。

吳佳螢表示，未來將持續陪伴團隊「解鎖」更多可能，不僅追求業績上的突破，更重視夥伴在職涯與人生上的進階，「我希望這裡，是一個能讓人安心成長、被支持，也能自在發光的地方。」



