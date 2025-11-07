讓大家擔心了 盧秀燕三度道歉

台中市府7日在議會進行非洲豬瘟事件專案報告，市長盧秀燕先以1句「讓大家擔心了」再度鞠躬致歉。（陳淑娥攝）

非洲豬瘟清零解封，台中市長盧秀燕繼6日兩度道歉後，7日在議會以1句「讓大家擔心了」再度鞠躬道歉說，疫情處理過程中，做得不夠好，「我深深自責」。盧秀燕強調，檢調已啟動調查，已約束同仁對個案不可做過多評論，以免引導檢調偵辦。

盧秀燕昨在台中市議會專案報告非洲豬瘟事件時表示，市府同仁發現豬隻狀況異常時主動送驗，經中央檢驗為非洲豬瘟陽性後，市府第一時間啟動緊急應變作業，採取「鎖定於案場、不讓病毒外流」最高原則，迅速撲殺與全面清消。過程中，市府與中央保持即時通報與資訊透明，全力守住防線。

盧秀燕重申，台中雖然成功將疫情控制於案場，全市及全國其他豬場均未受影響，但處理過程中做得不夠好，造成大家的擔心，身為市長必須概括承受，「我深深自責並向社會各界致歉」。

盧秀燕強調，市府目前仍維持自我加嚴的防疫標準，持續監控豬場安全、校園午餐食材來源與廚餘管理。對於內部檢討，前天已宣布相關首長人事調整；另全案檢調已啟動調查，已約束同仁對個案不可做過多的評論，以免引導檢調偵辦。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，案場歷經3次清消，採驗皆呈現陽性，將待中央專家會議研究，到底病毒為何還會存在，並經指示對症下藥，擬定良好的清消計畫，讓案場趕快檢測不出陽性，市府一定會全力配合。

對於中央建議該案場不適合養豬，蔡勇勝指出，現階段有陽性反應當然不適合，之後要看陽性反應是單純DNA片段，還是1個病毒顆粒，有無活性存在都要經獸醫研究所確認，待完整報告出爐會有更明確答案；至於養豬場涉及私人財產是否會更棘手，蔡強調，依據《動物傳染病防治條例》規定，牽涉整個產業，沒有私人財產問題。