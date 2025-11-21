「讓大家看叫我墮胎的渣男」 高雄妹被分手崩潰喊公開性愛片！他嚇死緊急報警

高雄一名高姓女子不滿男友分手，竟情緒失控痛毆對方，甚至氣到想公開性愛片。示意圖。（翻攝自Pexels）

高雄一名高姓女子不滿男友分手，竟情緒失控痛毆蘇姓男友，還傳簡訊恐嚇「我把家燒了」「讓你死得很慘」，甚至還想玉石俱焚的將2人過去性愛影片公開，讓外界看看「渣男」，嚇得蘇男報警求助。

根據判決書指出，高姓女子與蘇男交往後，進而同居，卻沒想到雙方摩擦不斷，蘇男去年忍不住4月提出分手，豈料，高女情緒崩潰，除了狂傳訊息威脅「我要燒房子」「今天一定讓你死很慘」外，竟還在雙方見面談分手時，還拿衣架爆打蘇男，導致他身上多處挫傷。

高女動手打人、威脅仍不滿意，再狂傳訊息嗆「最後一次警告你給我搬走」「讓你生不如死」「你的機車我拿去當鋪換錢」，甚至揚言將2人過去恩愛時拍下的性愛片公諸於世，怒嗆「讓大家看看這個叫我拿掉孩子的渣男」，並附上火燒房屋、汽油照片等威脅意味濃厚。蘇男最終擔心性命安全，只好報警。

對此，法院審理期間，法官認為高女完全無視他人身心安全，三不五時就言語、肢體暴力，危害嚴重，審酌坦承犯行，最終判她有期徒刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

