讓大愛延續！北捷英雄余家昶家屬經濟無虞 300萬善款回捐桃市專戶

余家昶家屬毅然決定將各界捐助的300萬元慰問金全數回捐至「桃園市社會救助金專戶」，希望將這份愛心轉化為守護弱勢的力量。（台北捷運公司提供）

針對去年底發生於台北市的無差別攻擊事件，桃園市長張善政今（14日）上午主持市政會議，特別頒發「援助台北無差別攻擊事件受害者家屬感謝牌」予財團法人中壢仁海宮及財團法人技嘉教育基金會。此案中不幸罹難的桃園市民余家昶，在危急時刻見義勇為，因阻擋犯嫌而不幸犧牲，其感人事蹟引發社會各界高度關注；其家屬在承受喪親之痛之際，毅然決定將各界捐助的300萬元慰問金全數回捐至「桃園市社會救助金專戶」，希望將這份愛心轉化為守護弱勢的力量。

去年12月19日，犯嫌張文於台北捷運台北車站及誠品南西店周邊發動隨機攻擊，造成多人傷亡。當時57歲桃園市民余家昶，在台北車站M7出口處為了制止犯嫌、守護眾人安全，挺身而出卻遭重創不治。

事發後，中壢仁海宮與技嘉科技展現企業與宗教團體的高度社會責任，在市府未授意下主動聯繫，分別捐助200萬元與100萬元表達慰問。然而，余家昶家屬展現無私大愛，考量自身經濟狀況尚可，決定婉拒這筆善款並全數回捐給市府，期盼能落實於更需要幫助的民眾身上，讓社會的溫暖得以流傳。

市長張善政在會中表達深深的不捨與敬意，感佩中壢仁海宮長期投入國內外賑災，以及技嘉科技實踐企業社會責任的義舉。張市長承諾，針對這筆由家屬回捐的300萬元款項，市府社會局將秉持最嚴謹的原則，統籌運用於社會救助金專戶，確保每一分資源都能精準發揮最大效益，不辜負捐助單位與家屬的殷切期許。

社會局指出，余家昶英勇犧牲的精神已深植人心，台北捷運公司亦特別為此設置永久紀念碑以資緬懷。桃園市政府將負起託付，將這筆善款視為社會愛心的延續，持續投入弱勢族群的照護，讓這份溫情跨越悲痛，轉化為守護社會正向發展的動力。

