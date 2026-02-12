讓太陽光入進家！飛利浦 A4L 檯燈獲全台首個 SGS 全光譜認證，告別昏暗色偏，保護雙眼不吃力！

▲「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」是全台首獲「全光譜功能性標章證書」的檯燈產品。 (圖片提供/台灣昕諾飛)

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】根據統計，有63%的台灣人有近視問題，主因是近距離用眼時間過長，因此如何維持工作環境光線充足且均勻 ，挑選一盞最舒視的檯燈，以減緩疲勞與視力退化，成為國人視力健康最重要的考量。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」大銀亮，正是為了解決這些問題而誕生。它不只是明亮，更聰明；不只是照亮桌面，精準守護你的雙眼，更是全台首獲知名實驗室SGS「全光譜功能性標章證書」的檯燈產品，提供最貼近自然光的舒視體驗，此外，亦具備高顯色的特點，不僅能滿足成人工作者的精準用色需求，也能守護學齡孩童的辨色發展。

▲專業人氣KOL【色影雞l 只是個攝影師】專業開箱測評飛利浦A4L大銀亮檯燈的鮮明色感，認為能保護工作或遊戲時長時間用眼問題。(圖片提供/台灣昕諾飛)

「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」擁有五大精準護眼設計，包括(1)護眼光．全桌覆蓋: 擁有80cm超長金屬燈頭、160cm全桌覆蓋，無論是中間帶書架的學習桌，或是左右分區的辦公桌平台，均可實現—『一盞燈，均勻明亮全桌。』(2)前置偏光技術:不直射抑制眩光閃爍，燈遠光近更護眼，將光線直送到您面前，坐姿也能舒展得更健康，前置偏光技術讓光線更柔順、不閃爍。久坐辦公、讀寫，也能自然放鬆肩頸與眼睛。(3)全台首獲SGS全光譜認證:超越 CNS AA級標準，A4L 採用 全光譜 LED 光源，類比太陽光譜，重現自然柔和的白光，讓眼睛在長時間閱讀、繪圖、書寫時，維持穩定且舒視的視覺感受。(4)智能調光: 環境感測最適亮度，無論是早晨的陽光、夜晚的昏黃燈，都不再干擾學習節奏，長時間工作時，最好的光是能「懂得配合你」的光。A4L 內建環境光感測器，能即時感應周遭亮度並智慧調節光線，無論白天日照強、夜晚燈光弱，都精準維持最舒視、最適合你的照明。(5)舒視光科技:防眩光、低頻閃、無藍光危害。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」通過 RG0 無藍光檢測，精準守護，無論是夜讀、設計，或是孩子寫作業，飛利浦獨家舒視光科技，結合前置偏光導光板，讓光線從前方投射，集中照亮使用區域，同時減少反光與眩光。

「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」在台灣最大網路募資平台嘖嘖上架僅短短一個月時間，就募資突破兩百萬，不只網友熱烈搶購下訂，還廣受眾多人氣KOL的聯名發燒推薦，成為2026網路口碑必買發燒新品。包括專業人氣KOL【色影雞l 只是個攝影師】也表示:「『飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈』還原自然光下RA≥95鮮明色感，80cm超長金屬燈頭完全照亮整個桌面，能專業保護長時間用眼的問題。」Philips 飛利浦大銀亮 A4L全桌護眼檯燈，以 80cm 超長燈頭 × 全光譜自然光 × 均勻舒視光，打造光線均勻、不眩光、無藍光危害的全桌照明。 無論設計、讀寫或長時間工作，都能享受最舒視、最真實的用眼環境。

▲「Philips 飛利浦A4L 大銀亮智能LED護眼檯燈」80公分大燈頭，光源照射範圍涵蓋160公分，是親子共讀、辦公護眼首選。

飛利浦是全球百年燈具領導品牌，致力於開啟照明的非凡潛力，改善家居生活，創造「閃亮生活，美好世界」。 更在全球知名德國gfk 捷孚凱市調集團在全球市場銷售調查中 ，連續十年穩坐檯燈類銷售冠軍，再次證明飛利浦以先進卓越的高智能技術與優良的產品質量，贏得全球廣大消費者的信賴與喜愛。飛利浦獨家創新EyeComfort舒視光科技，提供光源三大安心承諾—(1)無藍光危害:具備IEC/EN62471國際藍光危害安全認證。(2)低頻閃抑制:搭載先進SVM抑制閃爍量測技術，有效降低讓視覺疲勞的低頻率光。(3)勻亮科技:專利光學設計，光效均勻，有效降低眩光，營造適宜的光環境。飛利浦在專業照明與消費市場持續引領創新，不斷傳遞永續價值，致力改善居家生活、美化建築與公共景觀。

「Philips 飛利浦A4L 大銀亮智能LED護眼檯燈」即日起於MOMO通路上架首賣，新春獨家優惠73折起。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」具備(1)入座感應自動照光。(2)定時休息提醒。(3)多軸靈活調節，實現多角度照明。(4)超高顯色，滿足繪圖、設計等專業需求。(5)色溫無級調整。(6)桌夾靈活搭配。(7)無須工具安裝輕鬆 等優質特色。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」不僅擁燈頭轉軸可90度上翻轉，以及30度下翻轉，採用全光譜燈珠，光學設計為舒視光+前置偏光技術，為全台首獲SGS全光譜認證檯燈，並具備精準調光功能，可入座感應與40分鐘休息提醒，80公分大燈頭，光源照射範圍涵蓋160公分，無論是親子共讀、辦公護眼都是上乘首選。