讓太陽光入進家！飛利浦 A4L 檯燈獲全台首個 SGS 全光譜認證，告別昏暗色偏，保護雙眼不吃力！
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】根據統計，有63%的台灣人有近視問題，主因是近距離用眼時間過長，因此如何維持工作環境光線充足且均勻 ，挑選一盞最舒視的檯燈，以減緩疲勞與視力退化，成為國人視力健康最重要的考量。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」大銀亮，正是為了解決這些問題而誕生。它不只是明亮，更聰明；不只是照亮桌面，精準守護你的雙眼，更是全台首獲知名實驗室SGS「全光譜功能性標章證書」的檯燈產品，提供最貼近自然光的舒視體驗，此外，亦具備高顯色的特點，不僅能滿足成人工作者的精準用色需求，也能守護學齡孩童的辨色發展。
▲專業人氣KOL【色影雞l 只是個攝影師】專業開箱測評飛利浦A4L大銀亮檯燈的鮮明色感，認為能保護工作或遊戲時長時間用眼問題。(圖片提供/台灣昕諾飛)
「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」擁有五大精準護眼設計，包括(1)護眼光．全桌覆蓋: 擁有80cm超長金屬燈頭、160cm全桌覆蓋，無論是中間帶書架的學習桌，或是左右分區的辦公桌平台，均可實現—『一盞燈，均勻明亮全桌。』(2)前置偏光技術:不直射抑制眩光閃爍，燈遠光近更護眼，將光線直送到您面前，坐姿也能舒展得更健康，前置偏光技術讓光線更柔順、不閃爍。久坐辦公、讀寫，也能自然放鬆肩頸與眼睛。(3)全台首獲SGS全光譜認證:超越 CNS AA級標準，A4L 採用 全光譜 LED 光源，類比太陽光譜，重現自然柔和的白光，讓眼睛在長時間閱讀、繪圖、書寫時，維持穩定且舒視的視覺感受。(4)智能調光: 環境感測最適亮度，無論是早晨的陽光、夜晚的昏黃燈，都不再干擾學習節奏，長時間工作時，最好的光是能「懂得配合你」的光。A4L 內建環境光感測器，能即時感應周遭亮度並智慧調節光線，無論白天日照強、夜晚燈光弱，都精準維持最舒視、最適合你的照明。(5)舒視光科技:防眩光、低頻閃、無藍光危害。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」通過 RG0 無藍光檢測，精準守護，無論是夜讀、設計，或是孩子寫作業，飛利浦獨家舒視光科技，結合前置偏光導光板，讓光線從前方投射，集中照亮使用區域，同時減少反光與眩光。
「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」在台灣最大網路募資平台嘖嘖上架僅短短一個月時間，就募資突破兩百萬，不只網友熱烈搶購下訂，還廣受眾多人氣KOL的聯名發燒推薦，成為2026網路口碑必買發燒新品。包括專業人氣KOL【色影雞l 只是個攝影師】也表示:「『飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈』還原自然光下RA≥95鮮明色感，80cm超長金屬燈頭完全照亮整個桌面，能專業保護長時間用眼的問題。」Philips 飛利浦大銀亮 A4L全桌護眼檯燈，以 80cm 超長燈頭 × 全光譜自然光 × 均勻舒視光，打造光線均勻、不眩光、無藍光危害的全桌照明。 無論設計、讀寫或長時間工作，都能享受最舒視、最真實的用眼環境。
▲「Philips 飛利浦A4L 大銀亮智能LED護眼檯燈」80公分大燈頭，光源照射範圍涵蓋160公分，是親子共讀、辦公護眼首選。
飛利浦是全球百年燈具領導品牌，致力於開啟照明的非凡潛力，改善家居生活，創造「閃亮生活，美好世界」。更在全球知名德國gfk 捷孚凱市調集團在全球市場銷售調查中，連續十年穩坐檯燈類銷售冠軍，再次證明飛利浦以先進卓越的高智能技術與優良的產品質量，贏得全球廣大消費者的信賴與喜愛。飛利浦獨家創新EyeComfort舒視光科技，提供光源三大安心承諾—(1)無藍光危害:具備IEC/EN62471國際藍光危害安全認證。(2)低頻閃抑制:搭載先進SVM抑制閃爍量測技術，有效降低讓視覺疲勞的低頻率光。(3)勻亮科技:專利光學設計，光效均勻，有效降低眩光，營造適宜的光環境。飛利浦在專業照明與消費市場持續引領創新，不斷傳遞永續價值，致力改善居家生活、美化建築與公共景觀。
「Philips 飛利浦A4L 大銀亮智能LED護眼檯燈」即日起於MOMO通路上架首賣，新春獨家優惠73折起。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」具備(1)入座感應自動照光。(2)定時休息提醒。(3)多軸靈活調節，實現多角度照明。(4)超高顯色，滿足繪圖、設計等專業需求。(5)色溫無級調整。(6)桌夾靈活搭配。(7)無須工具安裝輕鬆 等優質特色。「飛利浦 A4L 智能 LED 護眼檯燈」不僅擁燈頭轉軸可90度上翻轉，以及30度下翻轉，採用全光譜燈珠，光學設計為舒視光+前置偏光技術，為全台首獲SGS全光譜認證檯燈，並具備精準調光功能，可入座感應與40分鐘休息提醒，80公分大燈頭，光源照射範圍涵蓋160公分，無論是親子共讀、辦公護眼都是上乘首選。
鋰電池、瓦斯罐屬高危險物品 須隔離丟棄 (圖)
環境部12日舉辦「馬上循環 轉廢為寶」記者會，宣導正確資源分類，會中展示高壓容器如瓦斯罐以及鋰電池等易燃爆物品，務必「危險隔離」單獨交付，才能守護第一線清潔隊員的安全。
物流車「手剎車沒拉好」猛撞4車 業者歉：會加強訓練
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(11)日下午在宜蘭縣羅東鎮，有一台物流車原本停在路邊，卻突然開始滑行，不只跨到對向車道，還先擦撞一台汽車，再猛撞上路邊停放的3台機車，巨大聲響嚇壞民眾，現場不斷有人發出尖叫聲。雖然驚險，幸好沒有造成人員傷亡。當事公司對此發出聲明致歉，表示是肇事司機卸貨時，沒有確實拉好手剎車才會肇禍，未來會持續加強安全訓練。物流車跨越車道，往左偏一路滑行，像打保齡球般撞倒前方整排機車，猛力撞擊發出巨大聲響，目擊民眾也被嚇壞，發出尖叫聲，撞擊前，對向的車還連按兩聲喇叭示警，但車上沒人，聽不到聲音也沒人停下車，在車尾門大開的情況下，滑行約20公尺，先擦撞一台汽車再猛撞3台機車，整輛車還晃了好大一下。早餐店員工說：「碰一聲，就聽到那個撞擊聲才出來，我們才出來查看。」遭撞店家說：「他車子停那邊嘛，就直接這樣滑過來，對向滑過來，他好像是在卸貨。」遭撞店家說：「司機有嚇到，他臉都慘白。」11日下午1點多，發生在宜蘭羅東站東路，肇事的物流車駕駛，將車停在斜坡，正要卸貨卻發生意外。遭撞店家兒子說：「剛好是機車擋住，不然可能就是衝到店裡面。」遭撞店家兒子說：「因為他當初過來的時候，剛好一台車過來，剛好撞到他的車頭。」遭撞店家直呼萬幸，當時沒人經過，沒發生傷亡悲劇，而同公司的物流士透露，肇事駕駛是新人，也提醒SOP。非當事物流士說：「如果是手排的話一定就是空檔拉手剎車，啊如果斜坡的話手牌要入檔，如果會滑就是多放輪擋輪擋都在旁邊。」而當事物流公司回應，貨運司機未確實拉起手剎車，導致車輛滑行追撞，造成四部車輛受損，事發後所長有向當事人表達歉意，後續將由專人洽談，理賠與相關事宜，也承諾，會持續加強訓練精進管理制度，避免意外再發生。 原始連結
國家公園春節系列活動出爐 僅2/16除夕休館
（中央社記者高華謙台北12日電）內政部今天公布各國家公園春節活動，包括台江國家公園17日大年初一在北汕尾鹿耳門天后宮發放限量700份紀念幣，太魯閣國家公園也有文化市集系列活動。過年期間除了2月16日除夕進行整備工作，各園區自2月17日起全面恢復服務。
停車格變曬衣場? 阿嬤佔公用車位 自帶鐵桿曬被單惹議
中部中心／蔡松霖 雲林報導過年前大掃除，趁著好天氣洗曬被子很常見，但雲林縣斗南鎮一處社區的停車場，卻有人佔用停車格，架起木梯鐵桿，停車場變曬被場，民眾拍下po網，問大家，這樣對嗎？風和日麗好天氣，是洗曬衣服被單的好時機，民眾拍下，有人直接佔用社區停車場的停車格，別人停車子，他在曬被子。斗南鎮有民眾拍到社區停車場車格遭佔晾曬被單（圖／畫面來源:臉書 斗南人(讚)出來）自己放個木梯上面架著鐵桿，床罩被單就給他大咧咧的披上，做起日光浴，但是這是公用的停車場耶！實際回到斗南鎮的這處社區停車場，梯子和鐵桿已經收走。斗南鎮社區停車場車格遭民眾晾曬被單（圖／民視新聞）民眾說這處是斗南鎮幸福社區的停車場，大部分民眾都很守秩序，停車格公共使用，少數人佔位置曬被子，造成別人不便之外，架的鐵桿還超出車格，害別人車輛撞到就危險了。公所也派員了解。根據了解是一名附近的阿嬤，年前大掃除，將被子晾曬在停車場，並非常態，派員前往勸導阿嬤，曬被子曬到公共場所，實在毋湯。公所前往了解係一名附近八九十歲的獨居阿嬤晾曬 勸導後立刻收起被單（圖／畫面來源:臉書 斗南人(讚)出來）原文出處：毋湯！停車場變「曬被場」 阿嬤佔用車格自帶鐵桿晾被 更多民視新聞報導桃機明起春節疏運！出國人數達16萬高峰 機場籲：提前3小時到新買重機"停私有地"遭撞倒 報警無用轉介民事賠償停車3小時要花6百! 年貨大街旁停車場收費惹議
冬日遊樂園超人力霸王民眾瘋拍照 姿勢不端正隨時待命救援
南部中心／廖錦雄 高雄市報導高雄冬日遊樂園的兩尊超人力霸王，吸引全台民眾來打卡合照。民眾就發現，有時候初代的手指會在風中不斷抖動，甚至像是落枕一樣歪著頭。限定版本的超人力霸王引發話題，只是民眾在岸邊拍得開心，但工作人員可是繃緊神經，一旦發現超人力霸王姿勢不夠端正，就得開著遊艇即刻救援。矗立在愛河灣中的超人力霸王，有時候手指還會在風中不斷抖動，再來個歪頭殺，讓民眾看到不一樣的面貌。（圖／民視新聞）矗立在愛河灣中的超人力霸王，擺出經典手刀姿勢，吸引民眾拍照打卡，有時候手指還會在風中不斷抖動，再來個歪頭殺，讓民眾看到不一樣的面貌。遊客說看到他手這樣這樣動，因為那是風吹吧，但就很像那個韓團在跳手指舞。很有趣、很可愛。還有年輕人集體歪頭搞笑模仿，畢竟這限定版本的超人力霸王，可不是什麼時候都看得到，只是民眾在岸邊拍得開心，但工作人員可是繃緊神經。看到初代動作開始鬆懈，立刻開上遊艇狂飆，鑽進身後進行鼓風機調整，原來超人力霸王之所以出現擺弄手指或是落枕情況，原因可不只民眾想的風大這麼簡單。工作人員說，是因為有一台鼓風機沒有啟動，鼓風機有問題就要馬上處理。要讓15公尺高的超人力霸王挺起身子，主要靠的就是身後好幾顆鼓風機24小時不停運轉。（圖／民視新聞）要讓15公尺高的超人力霸王挺起身子，主要靠的就是身後好幾顆鼓風機24小時不停運轉。一看到超人力霸王的姿勢不夠端正，工作人員就得即刻救援。工作人員說，隨時要待命在這邊注意它的生態，包括風力的轉向，要是太大繩子要再..，鬆緊都要在現場評估去改良。迎接春節假期，超人力霸王可更要打起精神，迎接來自全國的粉絲遊客。工作人員時刻緊盯，調整超人力霸王的狀態，要讓大家看到英雄元氣滿滿的完美一面。原文出處：冬日遊樂園超人力霸王民眾瘋拍照 姿勢不端正隨時待命救援 更多民視新聞報導暗夜惡火！高雄鳥松1民宅凌晨失火 濃煙瀰漫「伸手不見五指」春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞不只超人力霸王講武德！高雄再加碼7座裝置藝術 陳其邁邀民眾朝聖
年節將至! 觀光工廠鳳梨酥超受歡迎 推手工做餅體驗
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南報導農曆年節將至，各式糕餅甜點禮盒，大受歡迎。有觀光工廠不但應景的鳳梨酥爆出搶購潮，還推出手工做糕餅的體驗教室，讓民眾可以手做鳳梨酥送禮，更加彰顯心意。另外百年糕餅老店，特色的蔴荖、椪餅，也是供不應求，訂單滿滿滿，業績大漲三成。觀光工廠推手做糕點課程，民眾親送手做糕點，顯得更有誠意。（圖／民視新聞）烘焙教室裡，民眾們跟著老師，專心的手做特色鳳梨酥。年節送禮的需求不小，現在有觀光工廠就發展出這種，讓您可以手做糕點的課程，讓你自己親送手做糕點，顯得更有誠意。食品大廠的鳳梨酥，原本就是年節送禮的熱門選項，包裝精美已經很吸引人，現在還透過手做課程，讓消費者可以親手製作，過年送禮的貼心禮物。民眾表示：「手做的東西比較有溫度啊。」、「先送給家人吃，可以再送給別人。」，「花錢買大家都可以撒新台幣啊，但是手做呢就表示，你有把你的心意跟時間放在裡面。」手做的鳳梨酥，有獨特的金字塔造型，雖然和市售的方塊造型不同，但口味一樣很標準。奇美食品牌公關藍貝綺表示：「其實現在已經快要預約額滿了，所以其實我們也很擔心說，接下來的課程可能會供不應求。」百年糕餅老店，創意麻將牌棉花糖，吸睛度十足！（圖／民視新聞）觀光工廠還準備招牌的超級大肉包，要在年節期間，迎接上門的貴客。另一方面，百年傳統糕餅老店，也是從一個月前，就已經忙得不可開交，今年業績成長約三成，招牌的蔴荖、椪餅，更是供不應求。舊來發餅舖總經理何玟儀強調：「就這個蔴荖我差不多一個月前，就開始接訂單了，今年的業績差不多有增加三成。」至於新創的麻將牌棉花糖，和馬年的噴彩椪餅，也都是很多上門客，愛不釋手的特色伴手禮。年節糕點甜品的市場，不管是流水生產還是專屬手做，又或者是百年傳統還是創意入注，都很搶手。原文出處：年節將至！觀光工廠鳳梨酥超受歡迎 推手工做餅體驗 更多民視新聞報導不怕人擠人! 各大年貨商圈結合電商平台 24小時隨時下單過年伴手禮! 糕餅二代改良鳳凰酥 鹹蛋黃內餡"會流心"年節將近! 賣場現辦年貨人潮 零食.乾果禮盒買氣好
萌寵農場受空拍機投毒案波及 九九峰動物樂園接手照護無辜動物
宜蘭知名農場「張美阿嬤」負責人的小兒子王姓男子涉空拍機投毒案，造成競爭對手農場3隻動物死亡，王男成立的萌寵農場因此受到網友強烈譴責，南投九九峰動物樂園今（12日）發聲明，宣布接手照護這些無辜動物，提供醫療與全方位照護，並落實3大守護措施，確保牠們在過渡期間擁有安穩、無憂的家。
彭啓明：南投回收率全台倒數第5 應加強源頭減量
（中央社記者張雄風台北12日電）南投擬於名間鄉設置焚化爐，遭當地居民強烈反對。環境部長彭啓明今天指出，南投縣的年資源回收率為全台倒數第5，距第1名的台北市差了10多個百分點，應加強源頭減量。
預熱大港開唱 「孤獨搖滾！」動畫展登台
（中央社記者王寶兒台北12日電）日本漫畫家濱路晶創作「孤獨搖滾！」自2022年改編為同名動畫，播出後累積高人氣，由聲優組成的樂團還將參加今年「大港開唱」，而「孤獨搖滾！」海外展明天起登台，還原主角世界。
二水鄉啟用MOOVO公共自行車 彰化完成臺鐵沿線鄉鎮站點拼圖
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升公共運輸服務並推動低碳交通，彰化縣政府今（12）日在二水鄉農倉前廣場
"綠黃紅5燈"掌握搭車時間! 高鐵推自由座等候燈號
生活中心／綜合報導過年倒數，台灣高鐵的春節疏運，今年多了不一樣的限定新措施，透過公共服務的精神，跟Line合作推「自由座等候時間」新服務。春節期間，搭自由座不想人擠人，可以事先透過手機，查詢各車站的自由座預估人潮，三種顏色燈號，讓旅客可以避開尖峰人潮，節省排隊等候時間。
林保署三月推「森之行」體驗課程 帶領民眾登上樹冠層祕境
林業及自然保育署屏東分署雙流自然教育中心，將於三月十四及十五日，推出期間限定的「森之行」體驗課程，帶領民眾登上平時僅供研究人員進出的樹冠層祕境，並透過垂直視角的轉換，在高空與森林建立深刻的生命連結。林保署屏東分署表示，響應三月植樹月與世界森林日，這次課程核心在於打破地表觀察的限制，讓學員置身於繁茂枝葉間，俯瞰如浪潮般的林相美景。現場更特別安排學員輪流乘坐樹上吊床，在陣陣樹濤聲中靜心對話，以最貼近自然的姿態感受森林律動；而為確保最高品質的引導與安全，兩天活動僅開放四個梯次，每梯次三小時且限額十二人，採精緻小班制教學。該活動也準備豐富的報名好禮，前三十名成功報名的學員可獲得限量原生種「厚葉石斑木」苗木，每位參加者還能帶回質感的「黃荊精油溫熱眼罩」，將森林的療癒感受延續至日常生 ...
惡搞! 屁孩違規改裝YouBike 後輪加裝"砲管"噴射火焰
中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導請勿惡搞公共資產！近日社群平台PO出影片，引發熱議，畫面中可見疑似一群青少年，對YouBike進行非法改裝，在後輪上方，加裝了"砲管"裝置，還點火而噴射出火焰！發生地在台中，交通局說明，將依車輛毀損而求償，當事人也已經貼文道歉！社群平台上PO出的影片，看得出主體是一輛橘紅外裝的腳踏車，車身上，就有"UBIKE"的字樣，ㄟ等等，UBIKE怎麼有這個砲管？惡搞者在噴油之後，還點火，火焰瞬間噴射出來！影片引發熱議，民眾認出來，不就是這一款嗎？實際上看它，YOUBIKE電動輔助自行車，車身上明明寫著，內有電池，哪可以點火？網路上還有照片，疑似當事人在腳踏車上，裝上車牌，就這樣騎上快速道路！眼尖的網友指出，這是在台74線沿路，台中市交通局追查後，發現有2輛微笑單車遭到毀損！台中UBIKE遭屁孩惡搞。(圖/蔡枘埏攝)微笑單車公司發現影片之後，第一時間就留言提醒，相關行為已涉及違規。當事人後來發布道歉文，表示做了不適當的改裝，是錯誤行為，也影響到公共資源，與其他使用者，真心說聲對不起！交通局呼籲，YouBike自行車，屬於公共運輸，如果有故意破壞，或不當使用的行為，微笑單車公司也將依毀損狀況求償。原文出處：YouBike遭屁孩「改管點火」 官方：將視毀損狀況求償 更多民視新聞報導星巴克讀書遇吵鬧小孩 男大生祭「這1招」百萬網讚爆！邀女學員遭拒！健身教練信義街頭化身浩克痛打同行友人 警押地制伏百年大黨這水準？藍營做「這圖卡」嗆總統 挨轟低俗幼稚、網路屁孩
再4個月畢業！ 雙親栽培承接家業 機械加工國手命喪輪下
台中市烏日區，發生混凝土車輾壓雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟一死一傷的悲劇，死者是騎機車的哥哥，據了解兄弟倆家裡開設工廠，家人有計畫栽培他們日後接手家族企業，哥哥還曾經代表國家參加國際技能競賽，獲...
影／田中年貨大街熱鬧開市 30萬元抵用券紅包等你抽
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接農曆春節，彰化縣田中鎮公所今（12）日下午在米寶親子公園前新福路舉辦「
"巨型章魚觸手"裝置藝術爆紅! 網友:高雄又不講武德了?
南部中心／劉尹淳、陳家祥 高雄市報導高雄的澄清湖遊客中心，好幾隻10公尺長的巨型章魚觸手，從二樓、三樓竄出，影片PO上網掀起熱議，大家都在討論，高雄又要不講武德了嗎？原來是文化局，請來多位國內外藝術家，在澄清湖、以及最近爆紅的果嶺公園，打造9座裝置藝術，農曆年前，正式亮相，預估掀起一波打卡熱潮！穿越時空的蛇頸龍怪獸，浮出水面，趴在大草坪上，澄清湖瞬間變身森林藝境。（圖／民視新聞）大紅色的古典建築，好幾隻佈滿吸盤的觸手，從二樓、三樓竄出，充滿張力，乍看就像電影場景，超級吸睛。最近在高雄不只有超人守護城市，在知名景點澄清湖這棟建築物上面，出現很多紫色的觸手，有很多民眾都在問這到底是什麼，還沒展出就掀起熱議。小朋友表示，我覺得牠是海怪，好可愛。家長表示，有發現章魚腳，感覺很特別，因為之前沒有看過。12公尺高的裝置藝術，把原尺寸的高爾夫球，放大350倍，上頭還有鸚鵡人的逗趣臉龐，全來自台灣新生代藝術家的創意。（圖／民視新聞）工作人員調整黑幕，做最後測試，原來10公尺長的巨型章魚觸手，出自英國兩位藝術家之手，利用尼龍材質，營造巨大章魚破牆而出的視覺感，網友看到影片搞笑說，腦海浮現鹽酥雞的魷魚，要搭配五味醬，還有民眾得知消息，專程來拍照。民眾表示，是特別過來拍的，現場感覺還蠻壯觀的，有章魚腳凸出來。還有穿越時空的蛇頸龍怪獸，浮出水面，趴在大草坪上，澄清湖瞬間變身森林藝境。但你以為在高雄只有超人跟海怪出沒嗎？在最近最夯的果嶺公園，草地上豎立超大顆的高爾夫球，甚至高度比記者高出好幾倍。民眾表示，我覺得像鳥耶，因為嘴巴很像。12公尺高的裝置藝術，把原尺寸的高爾夫球，放大350倍，上頭還有鸚鵡人的逗趣臉龐，全來自台灣新生代藝術家的創意，還有粉紅色錐形尖製成的冠冕、5公尺高的菇菇屋、為遊客照路的燈泡人，以及爆紅的果嶺大眼睛，都讓遊客覺得，高雄辦活動真的不講武德。民眾表示，我就很喜歡高雄啊，覺得住在高雄是對的，有很多活動，我看我們別縣市的親戚都會來高雄玩。高雄市文化局副局長簡美玲表示，巧妙結合了園區跟建築空間的特色，帶給民眾非常不同的視覺體驗。農曆年前，9件裝置藝術同步亮相，就等民眾拍照收集，和小可愛們不期而遇。原文出處：「巨型章魚觸手」裝置藝術爆紅 網友：高雄又不講武德了？ 更多民視新聞報導不只超人力霸王講武德！高雄再加碼7座裝置藝術 陳其邁邀民眾朝聖陳其邁任期倒數！「綠意城市」治理不斷線 盼信賴高雄邁向新局綠能產業不是法外之地！雄檢、台糖重磅合作「防貪瀆」 討論項目曝光
犯了人生最大錯誤！挪威選手奪銅後自爆出軌 前輩：懺悔時機也錯了
挪威冬季兩項選手萊格雷德10日在米蘭冬奧拿下銅牌，賽後接受現場直播採訪時，忽然自爆出軌，聲淚俱下懺悔，還公開懇求對方再給他一次機會。不過，擔任比賽評論員的體壇前輩表示，這個懺悔的時機和地點實在有點太糟了。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。