讓太陽照在桑幹河源頭／付令

付令

當我打開手機地圖，指尖劃動，思緒隨著河流的脈絡延伸，就像一場跨越時空的邂逅。

桑幹河，北京永定河的上游，一條蘊含著詩意的河流。據說在桑葚成熟的季節，它常常會乾涸，因而得名。我們熟知桑幹河，更多是因為丁玲筆下的小說《太陽照在桑幹河上》。陽光照耀之下，這條河流見證了無數農人的汗水與希望，也記錄了時代的變遷與滄桑。

沿著地圖上的河流軌跡，從河北到山西，我一路追尋。當在朔州往南，抵達忻州市寧武縣的大木廠村時，手機地圖告訴我，這裏就是桑幹河上游恢河的源頭。然而，令人困惑的是，地圖上的恢河上游，竟然連著西北方的一條大河，它向南流入東寨鎮的汾河源頭。那一刻，我仿佛置身於一個迷宮之中，汾河與桑幹河竟然共源了？

這與我所查閱的資料大相徑庭。桑幹河往東流淌，匯入海河水系；而汾河則一路向南，最終注入黃河。兩河之間，隔著一座管涔山，那裏有著著名的分水嶺村。為了解開這個謎團，我又查看了國家權威的數字地圖。數字地圖上的標注更為全面，恢河大木廠村和小木廠的支流清晰可見，分水嶺南面的樺溝、車道溝等汾河支流也標注得一絲不苟。我恍然大悟，原來手機地圖上的異常，很可能是渲染的問題。

於是，我在手機地圖的社區發帖，指出了這個bug。很快，我的帖子得到了回復和感謝。這不禁讓我想起上大一時，我曾給地圖出版社寫信，指出行政區劃變更後他們很多標識的矛盾之處。編輯不僅回信感謝，還在新版出版後送了我一本。

酈道元在《水經注》中寫道：“燕京山上有大池，世謂之天池。”看著天地圖上管涔山（燕京山）的天池，閃耀著光輝，仿佛在向我發出邀請。我心生嚮往，渴望親眼目睹那些海拔兩千米的高山湖泊——天池、元池、琵琶海、鴨子海等海子。我還想看看那天池是否碧波蕩漾，遊魚逐浪；池下是否真的暗通恢河，成為一條謎一樣的大通道。我更想親眼見證，它們衍生的溪流或跌宕起伏，或委婉蜿蜒，或奔騰不息，或平靜如鏡，共同孕育無數生靈與文明。

《山海經》中曾記載：“管涔之山，汾水出焉。”我多想親臨“汾源靈沼”，看看石壁龍頭噴出的清泉，感受那份來自遠古的純淨與神秘。同時，我也嚮往著大小木廠村和分水嶺村，那些地方，沙棘林高聳茂密，恢河的涓涓細流在林下流淌，不急不緩，悠悠訴說著千年故事。

恢河河谷，這條通往大同盆地的神秘通道，北接大漠；分水嶺以南則是汾河河谷，通向太原盆地。這裏是遊牧文明與農耕文明碰撞交匯之處，是歷史的見證者與記錄者。我夢想著有一天能夠親手觸摸一千多年前宋、遼兩國的邊界線，感受分水嶺石碑上的歷史痕跡，與這片土地上的河流、山川、文化、歷史進行一場深刻的對話。

讓太陽照在桑幹河源頭吧！在不久的將來，我會帶著對這片土地的熱愛與敬畏，踏上這段追尋之旅，去親自感受那份來自桑幹河源頭的魅力與神秘。