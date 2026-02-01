「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願
康康跟老婆張家霈婚後育有1子1女，一家人感情超好，大兒子目前已上國中，逐漸有少年的帥氣感。小女兒Alyssa則剛滿7歲，古靈精怪，還會說笑話逗樂大家，頗有乃父之風。特別的是，康康先前在自家替Alyssa舉辦生日會，Alyssa事前就許願，她想要跟爸爸結婚，起初夫妻兩都覺得這個願望很荒唐，最後還是幫她舉辦了一個「婚禮」，背後藏滿洋蔥。
康康坦言，他跟老婆得知女兒心願後，覺得實在太荒唐，「跟爸爸結婚？不是很怪嗎？」後來他以不同角度去思考，認為這件事有它的意義，「我也快60歲了，就算女兒20歲結婚好了，那時候我也70幾歲，不知道能不能看到她結婚。若我等不到她結婚，至少有這個影片，可以讓她懷念我，讓她知道，不管如何，爸爸永遠愛她，永遠跟她在一起」。
Alyssa當天指定爸爸康康要穿西裝，自己則是穿著美麗的新娘服一起進場，其中她還要爸爸下跪對她求婚，戴戒指並說：「老婆，我愛妳，你願意永遠跟我在一起嗎？」這樣的環節也是Alyssa的巧思，果真全場都被逗得幸福又窩心。除了跟爸爸結婚的心願外，Alyssa也貼心把第一個願望獻給哥哥，「希望哥哥可以越來越帥」，是家裡的寶貝小棉襖。
