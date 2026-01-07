讓好運自動流進你家！2026風水轉運法6招去厄帶財旺整年

2026新年到來，想在新的一年好運滿滿、事事順心還招財，居家環境的整理與風水布局可不能馬虎。日本風水、開運專家提出6大「居家清潔行動」，只要跟著做，就能讓家成為吸引好運流動的「開運基地」，為新的一年開出順遂好彩頭。2026年是水之年！讓好運順暢流動成為風水布局核心

2026年被視為象徵流動與滋養的「水之年」。日本知名風水、開運專家李家幽竹指出，水具有孕育萬物的力量，也是承載好運流動的重要媒介。只要居家中與水相關的空間保持乾淨，並打造能讓身心放鬆的環境，就能讓好運如水般暢通流動，自然累積、持續成長，成為2026年風水布局的關鍵核心。

她進一步說明，每個人心中其實都存在一口源源不絕的「運勢泉水」。當內心感到被滿足、被滋養時，這口泉水就會不斷湧出。無論是享用一頓喜愛的美食，或是參加期待已久的偶像演唱會，看似平凡的快樂，都是為運勢「補水」的重要來源。不僅如此，還要用「愛」為水的能量加溫。無論是對伴侶、家人、偶像，甚至是長期陪伴在身邊的寵物，真誠投入的情感能讓水的氣場維持溫暖與流動，避免好運因冷卻而停滯。

影響的不僅是心靈層面。由於「水」在2026年格外重要，家中水氣最重的浴室、廚房與洗手間，以及與休息品質密切相關的臥室，都將成為左右整體運勢的關鍵場域。

2026年開運風水6大打掃要點！浴室、廁所、廚房超重要

2026年居家布局的三大關鍵字：為「水」、「睡眠」與「放鬆」。

1.浴室是孕育好運的場所

把鏡面水垢、瓶瓶罐罐周遭的黏滑黴菌、細菌一掃而空吧。李家幽竹表示，浴室主宰好運，且象徵豐盛與外在形象，建議避免色彩雜亂、造型過於搶眼的用品，改以白色或透明系為主，讓空間回歸純淨。

擅長風水的日本神主Dr.copa（小林祥晃）則建議，可在沐浴時用鹽清洗肩膀、腳底等部位，象徵洗去一天累積的疲勞與厄運，為身心重新補充清淨能量。

2.廁所也要清潔乾淨

馬桶、廁所地板也不可馬虎，建議用酒精等清潔用品好好除菌。日本命理學研究家林秀靜指出，廁所容易累積濁氣，是影響家中運勢的重要場域。若能抱持正向心態進行清潔，主動清除這些濁氣，便有助於提升整體運勢與財運。

3.玄關是幸運的入口

想提升整體居家運勢，玄關絕對是不可忽視的重點。玄關被視為「幸運的入口」，若能保持整潔明亮，就象徵為好運預留順暢的通道，讓正向能量順利進門。

4.廚房藏著財運關鍵

在風水觀點中，廚房與財運息息相關。李家幽竹形容，細菌與髒污被視為「拖垮財運的隱形毒素」，海綿、砧板與抹布等日常用品，應確實消毒、定期更換，避免成為運勢停滯的破口。

5. 洗手台是外貌與形象的延伸

洗手台則被視為外貌與自我形象的延伸。專李家幽竹提醒，也要留意鏡子在「無人時映照出的畫面」，除了讓物品一目了然、方便取用，若能統一肥皂盒、毛巾等小物的色系，不僅視覺更清爽，也有助於提升整體氣色與自信感。

6.調整身心

除了環境整理，2026年是重視「被滋養感」的一年。李家幽竹指出，感受到「我已經很滿足」本身，就是提升運勢的重要關鍵。不妨為自己留一段時間，泡個熱水澡、做些舒緩伸展，換上乾淨的寢具好好休息，讓身體回溫、血液循環順暢，為身心帶來新的能量吧。

她也補充，水之年不宜過度躁進，與其強求改變，不如順著自然節奏生活，減少怒氣與不安等「火」氣，多把時間留給真正喜歡的人事物，運勢自然會逐漸累積。

斷捨離讓居家空間流入好運！專家曝「運勢加持斷捨離法」

除了日常清潔，將家中物品整理整齊、適度進行斷捨離，「為好運騰出空間」同樣被視為提升運勢的重要方式。Dr.copa（小林祥晃）分析，斷捨離能減少無用物件，創造一個能讓好運流通的空間。

他建議，大掃除時可相信直覺，若覺得「這東西不丟，好運可能會停滯」，就該放手；若「擁有它讓心情變好」，便值得留下。以這樣的心情為基準，自然能完成一場「有運勢加持的斷捨離」。

除了風水觀點，整理收納專家高原真由美也提醒，許多人對整理感到挫折，往往是因為一開始就被要求「丟東西」。她認為，更重要的是先釐清「為什麼想整理」，整理的真正起點不是物品，而是思緒。當目標與現況被看清楚後，再一步步設定適合自己的小步驟，反而更容易持續。不必追求完美無瑕的居家樣貌，只要每一次整理都能讓心變得輕鬆一點，就是對的方向。



