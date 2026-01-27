讓妻子穿透視薄紗走紅毯 肯爺道歉了！坦承「腦部額葉受損」：曾不想再活下去

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，現名Ye）去（2025）年與妻子比安卡（Bianca Censori）在葛萊美獎紅毯以「透視薄紗」造型引發關注。近日他首度公開道歉，坦言當時身心狀況不佳，與腦部受傷及心理健康問題有關，並強調會正視治療、為過去行為負責。

肯爺首度公開道歉，坦言身心狀況不佳，與腦部受傷及心理健康問題有關，並強調會正視治療、為過去行為負責。（圖／翻攝自Ｘ）

肯爺在《華爾街日報》刊登道歉信指出，自己於2022年發生車禍，當時只專注處理骨折與腫脹，未做完整檢查，直到2023年才發現腦部額葉受損，並被診斷出躁鬱症。他表示，「這種醫療疏忽對我的心理健康造成了嚴重損害。」

廣告 廣告

他在信中也直言，躁鬱症會讓人誤以為不需要幫助，「你感覺自己前所未有地看清世界，實際上卻正在完全失去掌控」。他提到自己曾在那段時間設計帶有納粹符號的服裝，「我為自己在那種狀態下的行為感到後悔，並深感羞愧。」他並透露，2025年初曾連續4個月處於躁期，甚至出現「不想再活下去」的念頭。

肯爺表示，在妻子鼓勵下已接受治療並服藥控制病情。他強調，「我會承擔責任、接受治療並進行有意義的改變。這不能為我所做的事情開脫，但我不是納粹分子，也不是反猶主義者，我愛猶太人。我並非在祈求同情或豁免，儘管我渴望獲得原諒。我今天寫下這段話，只是為了在尋找歸途的過程中，能得到各位的諒解。」

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

味全龍啦啦隊「全糖女神」小珍奶確定離隊！心碎發聲 未來動向曝光

不是買房！三上悠亞公開裝潢費 網友驚嘆收入實力

車銀優逃稅風波後首發聲！ 軍中PO長文致歉：正深刻反省

