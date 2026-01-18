讓妻洪詩照顧失智爸 李運慶遭酸民嗆「跌落神壇」！親回32字反擊：動腦不難

李運慶（左）與洪詩夫妻因照顧家中長輩問題被討論。翻攝臉書

李運慶的哥哥過去曾在社群上發文，形容弟媳洪詩照顧公公不遺餘力，結果近日遭網友挖出，開嗆根本是「婚姻鬼故事」，李運慶也因此遭到網友攻擊，洪詩親自發文還原真相及分享心聲之外，李運慶也回應反擊網友。

有網友開嗆：「恭喜你，準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝妳太太？然後你跑去拍戲？這女孩到底做錯什麼事情啊！你爸怎不是請看護一起照顧，怎是要顧小孩又要顧你爸的她啊！你的戲我拒看！」李運慶直球回應：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」

李運慶（右）與洪詩夫妻親自回應網友評論。翻攝臉書

對網友評論不生氣：脆上很多haters

李運慶也在回覆中提到：「一切發生的太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」對於網友的評論，他也透露真實心情：「不會生氣啊，知道脆（Threads）很多haters（仇恨者）。」

洪詩的文章中也提到，她願意這樣照顧公公，是因「愛屋及烏」，李運慶對她的家人也很好；且大伯沒有特別寫出，不代表他們兄弟的辛苦不存在，「我從他們兄弟身上看到更多的是孝順。」同時也覺得幸好老公有哥哥陪伴，不用獨自面對照顧生病爸爸的狀況，對於公婆家被形容成恐怖情況，「我覺得這是很不公平的。」



