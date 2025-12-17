讓嬰兒喝成人奶昔取代配方奶？醫轟：對稚嫩生命的極致無知與惡意榨取！

者李鴻典／台北報導

讓未滿1歲的嬰兒喝成人營養奶昔蛋白飲？一名媽媽在threads上貼出影片稱，「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝」，這名媽媽還稱「女兒不喝配方奶只喝奶昔」，影片引發議論；除了網友開罵外，婦產科名醫蘇怡寧說，呼籲每一位家長，不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上，生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。

婦產科名醫蘇怡寧說，呼籲每一位家長，不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上，生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。（示意圖／PIXABAY）

張瑜芹醫師今（17）天上午在臉書發文指出，【17.7萬次的流量，是以嬰兒的腎臟健康為祭品！？】昨天有網友丟給她這篇文，才一個晚上，這篇「未滿一歲喝奶昔」的詭異貼文瀏覽次數就暴增到17.7萬！這股熱度，正反映出網路上氾濫的非科學育兒亂象，以及將孩子商品化的可悲趨勢。

張瑜芹醫師批評，必須撕破臉說：看到的不是「育兒」，是對稚嫩生命的極致無知與惡意榨取！不好意思，請允許她把醫學界對這種利用嬰兒進行商業宣傳的憤怒說出來！

蘇怡寧醫師則說，關於嬰幼兒飲食安全，最近在社群上不時有人會私訊他，看到有人分享，讓一歲以內嬰兒或幼童喝所謂的成人營養奶昔蛋白飲的。他表示，必須很明確地說，這件事情在醫學與營養學上是不正確的，而且存在極大的健康風險。這不是立場的爭論，這是生理結構與科學的問題。

蘇怡寧醫師表示，先說結論。成人設計的營養奶昔，不管它標榜多天然多高級，都絕對不能、也不應該拿來當作一歲以內嬰兒的主食。他說明，為什麼成人奶昔不適合嬰幼兒？因為嬰兒不是縮小版的大人 ，他們的器官還在發育中，腎臟腸胃道肝臟代謝能力都無法承受成人的配方設計。

蘇怡寧醫師說明：

1.營養比例失衡；嬰兒配方奶是依據 WHO 標準嚴格設計，成人奶昔往往蛋白質過高，會對嬰兒的腎臟造成負荷，增加脫水與長期損傷的風險。

2.缺乏關鍵成分；成人奶昔缺乏 DHA ARA 等長鏈脂肪酸，這些是嬰兒腦部和視力發育不可或缺的基石。

3.潛在的添加劑風險；甜味劑、人工香料、植物萃取物等成分，對嬰幼兒的安全性，缺乏長期臨床數據支持。他強調，我們不能拿孩子的健康去實驗，因此，對於0 -12個月的嬰兒，母乳永遠是第一選擇，如果無法，請使用符合法規的嬰兒配方奶，絕對不應該將成人營養品當作他們的主食。

蘇怡寧醫師表示，對於12個月以上的幼童，我們鼓勵多樣化的均衡固體食物，成人奶昔不應該取代他們的正餐。若您考慮任何營養補充，務必諮詢兒科醫師或營養師；任何號稱營養朋友推薦或是團隊分享的成人產品，都不應該用在嬰幼兒身上。

蘇怡寧醫師強調，關於孩子的飲食，請只聽小兒科醫師營養師等正式醫療建議。我們呼籲每一位家長，不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上；生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。

